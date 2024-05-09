Илья Авербух: «Чемпионат мира по фигурному катанию показал, что пришел новый король – Илья Малинин»

Авербух назвал Малинина новым королем фигурного катания.

Американский фигурист выиграл чемпионат мира 2024 года.

«Чемпионат мира показал, что пришел новый король – Илья Малинин!» – сказал хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

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