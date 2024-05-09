Илья Авербух: «Чемпионат мира по фигурному катанию показал, что пришел новый король – Илья Малинин»

Теги Илья Авербух сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Авербух назвал Малинина новым королем фигурного катания.

Американский фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат мира 2024 года.

«Чемпионат мира показал, что пришел новый король – Илья Малинин!» – сказал хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

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2 комментария
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ЧМ, который Авербух не смотрел? И как жалко, что Илья выступает в зарубежных шоу, а то бы Авербух его к себе позвал.
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Авербух сейчас говорит о том самом Илье,который был ему неинтересен вместе с его 4А,потому что 4А это история Ханю?Надо же как быстро меняются мнения
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