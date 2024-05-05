Татьяна Тарасова высказалась о перспективах Ильи Малинина прыгнуть пятерной.

«Не думаю, что шесть четверных — это потолок . Если он чувствует в себе эту возможность (сделать пятерной) — он будет этого добиваться.

Перспективы российских фигуристов на пятерной? Из них пока никто ничего не сказал», — сказала Тарасова.