Татьяна Тарасова: «Не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина. Если он чувствует возможность сделать пятерной — он будет этого добиваться»
Татьяна Тарасова высказалась о перспективах Ильи Малинина прыгнуть пятерной.
«Не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина. Если он чувствует в себе эту возможность (сделать пятерной) — он будет этого добиваться.
Перспективы российских фигуристов на пятерной? Из них пока никто ничего не сказал», — сказала Тарасова.
В вашем понимании прыгнуть хотя бы один пятерной это так легко, просто было бы желание?