Татьяна Тарасова: «Не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина. Если он чувствует возможность сделать пятерной — он будет этого добиваться»

Теги Татьяна Тарасова сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о перспективах Ильи Малинина прыгнуть пятерной.

«Не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина. Если он чувствует в себе эту возможность (сделать пятерной) — он будет этого добиваться.

Перспективы российских фигуристов на пятерной? Из них пока никто ничего не сказал», — сказала Тарасова.

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4 комментария
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Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Тарасовой по одному и тому же вопросу звонят 5 раз в день
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Ответ Екатерина Прекрасная
Ну, одно дело просто прыгать пятерные без продыху и совсем другое ювелирно "вставлять" прыжки в программу, чтобы они были украшением, а не мукой. Теоретически , наверное, можно и 30 пятерных напрыгать, только что это будет за программа? От бортика до бортика с горящими глазами и с подкашивающимися от усталости ногами. К-Р-А-С-О-Т-А, а не программа.
Вы знаете такого фигуриста, кто может уже прыгать пятерной, да ещё 30 без продыху?
В вашем понимании прыгнуть хотя бы один пятерной это так легко, просто было бы желание?
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