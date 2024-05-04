Татьяна Тарасова: «Мне хотелось бы увидеть пятерной прыжок в исполнении Малинина. Мы будем только счастливы»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Татьяна Тарасова надеется увидеть пятерной прыжок в исполнении Ильи Малинина.

Американский фигурист Малинин ранее заявил, что рассчитывает приземлить пятерной.

– Мне хотелось бы увидеть пятерной прыжок в исполнении Малинина.

– Кто‑то из российских фигуристов по потенциалу способен на такое?

– Я не знаю, ведь пока никто из наших ребят не высказывался об этом. Малинин считает, что он сможет. Дай бог, чтобы получилось у него. Мы будем только счастливы, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Малинин стал чемпионом мира.

«Илья все равно русский – родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира – тренер в Сибири

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я пожелаю Илье попасть на ОИ и вернуться домой, если не с золотом, то с медалью.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий