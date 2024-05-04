Татьяна Тарасова: «Мне хотелось бы увидеть пятерной прыжок в исполнении Малинина. Мы будем только счастливы»

Татьяна Тарасова надеется увидеть пятерной прыжок в исполнении Ильи Малинина.

Американский фигурист Малинин ранее заявил, что рассчитывает приземлить пятерной.

– Мне хотелось бы увидеть пятерной прыжок в исполнении Малинина.

– Кто‑то из российских фигуристов по потенциалу способен на такое?

– Я не знаю, ведь пока никто из наших ребят не высказывался об этом. Малинин считает, что он сможет. Дай бог, чтобы получилось у него. Мы будем только счастливы, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Малинин стал чемпионом мира.

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