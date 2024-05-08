Илья Малинин: «Я не сторонник исключения прыжка из произвольной программы. Но это предложение все еще могут изменить»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин высказался о возможных изменениях в правилах оценивания элементов.

«Нам придется подождать и посмотреть, каковы будут правила, и тогда я решу, выгодно ли это для меня и каково соотношение риска и выгоды. Но я все равно с нетерпением жду каких-то новых классных изменений в правилах.

При этом, честно говоря, я не в восторге от некоторых предложений. Например, я не сторонник исключения прыжка из произвольной программы. Но это предложение все еще могут изменить.

Я могу только надеяться на хорошее и помнить, что буду вынужден адаптироваться и быть готовым ко всему», – сказал Малинин в интервью журналу Pirouette.

«Я всегда стремлюсь максимально увеличить количество баллов, которые могу набрать за программу. Поэтому я хочу работать над улучшением катания, над художественным самовыражением, над креативностью, чтобы не отставать от лучших фигуристов в художественном плане, потому что, как мне кажется, я немного отстаю от них.

Хотя за последний год я всё равно вижу большой прогресс в этой области и рад этому. Это придает мне уверенности в том, что я все делаю правильно», – добавил он. 

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3 комментария
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Илья очень разумный и самокритичный спортсмен. Убрать прыжковый элемент из программы это как убрать рискованный трюк от которого захватывает дыхание из циркового представления - "со смертью играю, смел и дерзок мой трюк, и все замирает, все смолкает вокруг..." (с) Мистер Х.
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Да не было никаких классных изменений за последнее время, после которых стало лучше.
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Ответ Мороженко
Комментарий удален пользователем
О_О вот так новости...
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