Илья Малинин: «Я не сторонник исключения прыжка из произвольной программы. Но это предложение все еще могут изменить»

Илья Малинин высказался о возможных изменениях в правилах оценивания элементов.

«Нам придется подождать и посмотреть, каковы будут правила, и тогда я решу, выгодно ли это для меня и каково соотношение риска и выгоды. Но я все равно с нетерпением жду каких-то новых классных изменений в правилах.

При этом, честно говоря, я не в восторге от некоторых предложений. Например, я не сторонник исключения прыжка из произвольной программы. Но это предложение все еще могут изменить.

Я могу только надеяться на хорошее и помнить, что буду вынужден адаптироваться и быть готовым ко всему», – сказал Малинин в интервью журналу Pirouette.

«Я всегда стремлюсь максимально увеличить количество баллов, которые могу набрать за программу. Поэтому я хочу работать над улучшением катания, над художественным самовыражением, над креативностью, чтобы не отставать от лучших фигуристов в художественном плане, потому что, как мне кажется, я немного отстаю от них.

Хотя за последний год я всё равно вижу большой прогресс в этой области и рад этому. Это придает мне уверенности в том, что я все делаю правильно», – добавил он.

Фигурное катание хотят упростить ради популярности, но это утопия