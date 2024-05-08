Александр Галлямов: «Чемпионат мира вообще не смотрел. Просто неинтересно. Для себя ничего нового не открою»

Мишина и Галлямов высказались о возможных изменениях в правилах фигурного катания.

Ранее ISU опубликовал документ с проектом изменений в оценивании элементов в сезоне-2024/25. Согласно ему, в парном катании прыжковые комбинации будут состоять только из двух прыжков.

– Следите ли вы за тем, по какому пути идет сейчас развитие парного катания в мире?

Мишина: Смотрела и чемпионат мира, и чемпионат Европы, и чемпионат четырех континентов. Говорить о каких-то тенденциях рано.

Изменения в правилах, которые сейчас анонсируются, обнародуют на летнем конгрессе ISU. Будем под них подстраиваться. Ничего страшного в этом нет.

Фигурное катание постоянно меняется, и спортсменам нужно ориентироваться на принимаемые правила. Пока можно говорить о том, что парное катание развивается по-другому, чем было бы в случае участия в соревнованиях российских спортсменов.

Галлямов: Чемпионат мира вообще не смотрел. Просто неинтересно. Для себя ничего нового не открою.

Грядущие изменения правил обсуждал с друзьями, которые участвуют сейчас в соревнованиях: «немцем» Никитой Володиным и «венгром» Алексеем Святченко.

Они пока тоже не понимают, что придется менять в соответствии с новыми правилами. А ведь обычно к работе над программами все приступают уже в мае. Сейчас изменения в правилах обнародуют в июле. Это немного странно.

Фигурное катание хотят упростить ради популярности, но это утопия