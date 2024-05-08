Галлямов о перераспределении медалей командника: «Обсуждать события двухлетней давности бессмысленно. Мы действующие спортсмены и должны думать о новых победах»

Мишина и Галлямов высказались о перераспределении медалей командника Олимпиады-2022.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира и опустилась на третье место.

– Как на вас отразилась растянувшаяся на два года эпопея, связанная с рассмотрением итогов командного турнира Олимпиады-2022?

Мишина: Медали командного турнира, которые можно было бы подержать в руках, мы до сих пор не получили. Есть только полученные по итогам личных соревнований.

За эти два года мы уже даже подзабыли о том, что всевозможные спортивные инстанции рассматривали вопрос о перераспределении итогов олимпийского турнира. Живем и тренируемся дальше!

Галлямов: Сейчас в самом разгаре новый олимпийский цикл. Обсуждать события двухлетней давности бессмысленно. Мы ведь действующие спортсмены и должны думать о новых победах.

– Тем не менее, Александр, вы обратились с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху, где подняли вопрос о медалях командного турнира. Неужели рассчитывали, что он вам ответит?

Галлямов: Сложно было на это рассчитывать, но посчитал, что нужно напомнить президенту МОК об этом эпизоде. И не только ему, но и всем, кто связан с фигурным катанием, и кто переживал за нас во время Олимпиады в Пекине. Хотя все все прекрасно понимают.