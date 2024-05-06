Александр Галлямов: «Мы думаем над тем, чтобы сделать благотворительный фонд. Такой фонд мишкиных добрых дел»

Фигурист Александр Галлямов высказался о планах открыть благотворительный фонд.

Галлямов – чемпион мира и Европы в паре с Анастасией Мишиной.

– Уже все знают, что вы с Настей опекаете бакланов в зоопарке. Это инструмент пиара или крик души?

– Изначально это было желание помочь легендарному зоопарку. Теперь мы понимаем, что это объединяющий многих элемент. Отклики в соцсетях очень хорошие, поэтому мы думаем над тем, чтобы сделать благотворительный фонд. Такой фонд мишкиных добрых дел, – сказал Галлямов.

Мишина и Галлямов взяли под опеку большого баклана из Ленинградского зоопарка