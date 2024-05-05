Илья Авербух: «Мишина и Галлямов хотят пробовать новое, развиваться. Я ставил ребятам короткую программу, думаю, у нас получилось»

Авербух поделился впечатлениями от работы с Мишиной и Галлямовым.

«От Тамары Николаевны Москвиной были самые радужные впечатления. Это человек фантастического азарта.

Это наш первый опыт работы с и и мой второй опыт постановки программы для пар. Настя и Саша хорошо слышат, хотят попробовать новое.

Я ставил ребятам короткую программу. Думаю, у нас получилось. Главное, что они хотят развиваться», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.