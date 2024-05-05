Илья Авербух: «Мишина и Галлямов хотят пробовать новое, развиваться. Я ставил ребятам короткую программу, думаю, у нас получилось»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Авербух поделился впечатлениями от работы с Мишиной и Галлямовым.

«От Тамары Николаевны Москвиной были самые радужные впечатления. Это человек фантастического азарта.

Это наш первый опыт работы с Мишиной и Галлямовым и мой второй опыт постановки программы для пар. Настя и Саша хорошо слышат, хотят попробовать новое.

Я ставил ребятам короткую программу. Думаю, у нас получилось. Главное, что они хотят развиваться», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.

6 комментариев
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То, что Илья свою работу любит нахваливать до показа и проката не ново. Придёт время увидим плоды совместного творчества.
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Ой, ну,прям, " туман напустил"... Чего там нового-то появится-футбольный мяч, ружье от биатлона, санки от скелетона?
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Очень интересно будет посмотреть, в итоге получится. Очередная вариация "Время вперед" от краснопролетариев или Аверу удастся сотворить чудо.
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Ответ Док Аксель
Под марш Блантера.
под чайковского.
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