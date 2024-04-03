Хореограф Навиславская: «Ветлугин – удивительно выразительный фигурист от природы. Мне с ним легко работалось»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Рукавицын переходы Матвей Ветлугин Елизавета Навиславская Фигурное катание

Хореограф Навиславская высказалась об уходе Матвея Ветлугина от Алексея Мишина.

Накануне стало известно, что фигурист находится на просмотре у Евгения Рукавицына.

«Матвей удивительно выразительный фигурист от природы. Поэтому мне с ним легко работалось, а может, еще и в будущем поработаем.

Он еще и креативный. Многое из того, что воплощает на льду, он придумывает сам. Например, сам подал идею связать короткую и произвольную программу минувшего сезона. Для меня как для хореографа и педагога по актерскому мастерству это очень дорого. Он много читает и въедливо подходит к работе. Он вдумчивый спортсмен, поэтому с ним комфортно.

Я очень надеюсь, что Матвей стабилизирует технический аспект своего катания, тогда проявятся его лучшие стороны, в том числе хореографические!

Мотя очень хороший человек, и я еще лично скажу ему слова напутствия», – сказала Елизавета Навиславская.

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3 комментария
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Матвей не Мишинский фигурист, нет в нём деревянности. Жаль, что не удалось прыжки стабилизировать. В любом случае, удачи ему в дальнейшей карьере.
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Именно поэтому вы поставили ему кринжовые пантомимные программы?
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Ответ ccc6srcv2n
Именно поэтому вы поставили ему кринжовые пантомимные программы?
Павлиньи переборы это не от Навиславской, а лично от Матвея.Ждём благодарности от хорошего человека.
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