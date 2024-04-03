Хореограф Навиславская: «Ветлугин – удивительно выразительный фигурист от природы. Мне с ним легко работалось»
Хореограф Навиславская высказалась об уходе Матвея Ветлугина от Алексея Мишина.
Накануне стало известно, что фигурист находится на просмотре у Евгения Рукавицына.
«Матвей удивительно выразительный фигурист от природы. Поэтому мне с ним легко работалось, а может, еще и в будущем поработаем.
Он еще и креативный. Многое из того, что воплощает на льду, он придумывает сам. Например, сам подал идею связать короткую и произвольную программу минувшего сезона. Для меня как для хореографа и педагога по актерскому мастерству это очень дорого. Он много читает и въедливо подходит к работе. Он вдумчивый спортсмен, поэтому с ним комфортно.
Я очень надеюсь, что Матвей стабилизирует технический аспект своего катания, тогда проявятся его лучшие стороны, в том числе хореографические!
Мотя очень хороший человек, и я еще лично скажу ему слова напутствия», – сказала Елизавета Навиславская.