Энберт от уходе Ветлугина от Мишина: «Если Матвею хочется чего-то нового, то я всегда за спортсмена»

Александр Энберт высказался об уходе Матвея Ветлугина от Алексея Мишина.

Накануне стало известно, что фигурист находится на просмотре у .

«Мы хорошо знакомы с Матвеем, я следил за его прокатами. Были у него удачные прокаты в сезоне, но сейчас конкуренция в мужском одиночном очень серьезная.

Сложно сказать, пойдет переход на пользу или нет. Будем смотреть и болеть. Может, Матвей ищет новое вдохновение, новые эмоции, новые подходы. В принципе команды в какой-то степени равноценные, хотя понятно, что у Алексея Николаевича Мишина больше опыта и медалистов.

Если Матвею хочется чего-то нового, то я всегда за спортсмена. У спортсмена одна карьера, и не настолько длинная, как у тренеров. Если спортсмен чувствует, что нужен новый толчок, вдохновение или методика, значит, так надо. А остальное покажут соревнования и количество медалей в следующих сезонах», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018.