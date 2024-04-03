Энберт от уходе Ветлугина от Мишина: «Если Матвею хочется чего-то нового, то я всегда за спортсмена»

Теги сборная России Алексей Мишин Александр Энберт мужское катание Евгений Рукавицын переходы Матвей Ветлугин Фигурное катание

Александр Энберт высказался об уходе Матвея Ветлугина от Алексея Мишина.

Накануне стало известно, что фигурист находится на просмотре у Евгения Рукавицына.

«Мы хорошо знакомы с Матвеем, я следил за его прокатами. Были у него удачные прокаты в сезоне, но сейчас конкуренция в мужском одиночном очень серьезная.

Сложно сказать, пойдет переход на пользу или нет. Будем смотреть и болеть. Может, Матвей ищет новое вдохновение, новые эмоции, новые подходы. В принципе команды в какой-то степени равноценные, хотя понятно, что у Алексея Николаевича Мишина больше опыта и медалистов.

Если Матвею хочется чего-то нового, то я всегда за спортсмена. У спортсмена одна карьера, и не настолько длинная, как у тренеров. Если спортсмен чувствует, что нужен новый толчок, вдохновение или методика, значит, так надо. А остальное покажут соревнования и количество медалей в следующих сезонах», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018.

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