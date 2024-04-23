Куница о программе «Ангел» в паре с Косторной: «Это не ремейк, это продолжение истории. Не согласен, что вышло гораздо хуже, чем у Алены в одиночном»

Теги сборная России чемпионат России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Георгий Куница не согласился со словами о «ремейке» программы с Аленой Косторной.

Ранее Куница и Косторная, выступающие в паре, рассказали о новой версии короткой программы «Ангел», с которой Алена соревновалась в одиночном катании.

– Как активно вы участвуете в решениях по программам на сезон? Наверное, минимум одна программа (короткая) возникла точно по вашей инициативе.

– Все программы были по нашей инициативе. Спасибо тренерам, что идут навстречу. В середине сезона мы поменяли короткую и оставим ее на предстоящий сезон. Над произвольной думаем, есть один интересный вариант.

– Короткая программа сильно выделяется из-за того, что Алена катала «Ангела» в одиночном. Сейчас вы сделали что-то похожее, но уже в паре. Довольны тем, как показали?

– Хотелось показать более ярко. Не получилось из-за того, что было мало времени. Программа получилась немного сырой, плюс на момент проведения чемпионата России я чуть приболел, физические кондиции были далеко не оптимальные. Постараемся показать её ярче в предстоящем сезоне.

– Я читал у коллег разбор этой программы. Одна выдержка из текста: «Ремейк плохой, как и все ремейки. Как ремейк «Секса в большом городе». Как ремейк «Папиных дочек».

– Тебе не нравятся новые «Папины дочки»?

– Я не смотрел.

– Мне нравятся, ха-ха. Окей, давай попробуем разобраться. Это не ремейк. Это продолжение истории. Не согласен с тем, что вышло гораздо хуже, чем было у Алены в одиночном катании. В новом сезоне все увидите, – сказал Куница.

Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок

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21 комментарий
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Этот ваш парный Ангел был ужасен, а шлейф прошлого за этой постановкой это дополнительно подчеркивал. Нельзя въехать в рай на старом багаже. Это было очень плохая идея, которая только подчеркнула все технические недостатки данной пары
+42
-8
+34
Не согласен с тем, что вышло гораздо хуже, чем было у Алены в одиночном катании. В новом сезоне все увидите, – сказал Куница.
- это ж какой у них обеих в головах сквозняк,
если они считают
постановки поповой равными по-классу работам этери/глейха
+28
-10
+18
Ну еще б ты был согласен, Алена в миг оставит без обеда и без сладкого)
+19
-6
+13
С таким же успехом можно назвать какой-нибудь дешевый китайский ноутбук за 10 тысяч, слизанный с макбука, его продолжателем. Причем сам по себе за свои деньги этот ноут может быть не так уж и ужасен, но вот это очевидное копирование премиального продукта выставляет его в максимально нелепом свете. Вот абсолютно аналогичная история и с этим парным Ангелом Куниц.
+16
-3
+13
Ждём теперь продолжения истории Сумерек в ПП, и тоже точно будет не хуже (хаха)
+21
-10
+11
Идея интересная, как продолжение истории. Только вот воплощение подкачало, слишком высокая планка была ранее.
+11
0
+11
"Ангел" был законченным произведением, а новая постановка таковой не является. И дело, скорее всего, не в недотренированности фигуристов, а в постановщике. Можно ругать Глейхенгауза за некоторую однотипность программ (хотя далеко не всегда это так), однако когда смотришь его постановки, сразу видишь, что это работа профессионала. А программа Алёны и Гоши больше напоминает работу начинающего специалиста, некую пробу пера.
+13
-2
+11
Ответ arisstopane
Не согласен с тем, что вышло гораздо хуже, чем было у Алены в одиночном катании. В новом сезоне все увидите, – сказал Куница. - это ж какой у них обеих в головах сквозняк, если они считают постановки поповой равными по-классу работам этери/глейха
В принципе понятно, какой сквозняк🙈 демонстрируют его в каждом интервью)))
+13
-4
+9
Всегда удивляет, когда берут музыку спортсмена, показавшего уже что-то совершенно идеальное и прекрасное под нее. Это некий вызов - «а я смогу лучше». Не могу вспомнить ни одного случая, когда это лучше случалось., а потому такой выбор изначально хуже, чем взять что-то новое и удивить публику. Буду рада, если кто-то приведёт примеры).
+8
0
+8
Идеальный Ангел от ТШТ, когда Косторная могла все и была в идеальной форме. И вот это… «не хуже».
+8
-1
+7
То, что увидели, было однозначно хуже.
То, что Гоша обещает показать, посмотрим и оценим.
Дай бог, чтобы пара развивалась, хочется видеть их прогресс.
+10
-4
+6
Говорит, что на ЧР программа была сырой. Но разве это не было ожидаемо? Зачем менять перед ЧР? Видимо настолько невтерпёж было показать свою гениальную идею)
+5
0
+5
Если это продолжение истории " Ангела", то в прошедшем сезоне она не удалась. Посмотрим какой эта история будет в предстоящем сезоне.
+6
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Программа "Ангел" была совершенством. Если кто-то и мог бы придумать какое-то продолжение, так это Этери с Даниилом. А возвращение Алены к этой программе означает только то, что и сама фигуристка понимает, что ничего лучше в ее карьере пока не случилось.
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Господи, какой он глупый, оказывается. Ангел - визитная карточка Алены, которая ее вознесла на вершину. Все повторы всегда хуже, тем более что теперь Алена в паре))))
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-2
+2
Ангел Косторной, это просто эталонная программа, которую невозможно ни повторить, ни превзойти.
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Ответ Kareglazaya
"Ангел" был законченным произведением, а новая постановка таковой не является. И дело, скорее всего, не в недотренированности фигуристов, а в постановщике. Можно ругать Глейхенгауза за некоторую однотипность программ (хотя далеко не всегда это так), однако когда смотришь его постановки, сразу видишь, что это работа профессионала. А программа Алёны и Гоши больше напоминает работу начинающего специалиста, некую пробу пера.
Бетина Детина постаралась.
+4
-3
+1
Мне понравилась эта программа. Выглядела она конечно не натренированной, но на ребят села. И Аленка в ней как-то преобразилась что-ли...почувствовала свое. Если это было продолжением, то задумка, на мой взгляд, сработала.
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Рано критиковать программу... и так ясно что сырая, вот доработают и будем сравнивать!
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Алёна понимает, что ничего лучше у нее небыло и нет. Когда то она говорила, что он ей безумно надоел....
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