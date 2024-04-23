Куница о программе «Ангел» в паре с Косторной: «Это не ремейк, это продолжение истории. Не согласен, что вышло гораздо хуже, чем у Алены в одиночном»

Георгий Куница не согласился со словами о «ремейке» программы с Аленой Косторной.

Ранее Куница и Косторная, выступающие в паре, рассказали о новой версии короткой программы «Ангел», с которой Алена соревновалась в одиночном катании.

– Как активно вы участвуете в решениях по программам на сезон? Наверное, минимум одна программа (короткая) возникла точно по вашей инициативе.

– Все программы были по нашей инициативе. Спасибо тренерам, что идут навстречу. В середине сезона мы поменяли короткую и оставим ее на предстоящий сезон. Над произвольной думаем, есть один интересный вариант.

– Короткая программа сильно выделяется из-за того, что Алена катала «Ангела» в одиночном. Сейчас вы сделали что-то похожее, но уже в паре. Довольны тем, как показали?

– Хотелось показать более ярко. Не получилось из-за того, что было мало времени. Программа получилась немного сырой, плюс на момент проведения чемпионата России я чуть приболел, физические кондиции были далеко не оптимальные. Постараемся показать её ярче в предстоящем сезоне.

– Я читал у коллег разбор этой программы. Одна выдержка из текста: «Ремейк плохой, как и все ремейки. Как ремейк «Секса в большом городе». Как ремейк «Папиных дочек».

– Тебе не нравятся новые «Папины дочки»?

– Я не смотрел.

– Мне нравятся, ха-ха. Окей, давай попробуем разобраться. Это не ремейк. Это продолжение истории. Не согласен с тем, что вышло гораздо хуже, чем было у Алены в одиночном катании. В новом сезоне все увидите, – сказал Куница.

Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок