Куница о семье с Косторной: «Алена больше хочет девочку. Я буду не против малышки, но хочу мальчика»

Теги сборная России светская хроника пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Георгий Куница высказался о возможном пополнении в семье с Аленой Косторной.

Косторная и Куница выступают в парном катании. В 2023 году фигуристы сыграли свадьбу.

– Старшее поколение часто говорит, что сейчас девушки стали более меркантильными. Согласен?

– Естественно, меркантильные девушки есть. Ориентиры в жизни – это их выбор, но далеко не все такие.

Конечно, были истории, когда и меня использовали: типа сходить в ресторан за мой счет. Но я не делаю из этого какую-то проблему. Сводить куда-то, приложить карту – это выбор самого пацана. Не надо зацикливаться на этом, деньги всегда успеешь заработать, больше обидно за время. Алена вообще не из меркантильных людей.

– Чего не было у остальных, что ты увидел в Алене?

– У всех прошлых моих девушек не было ничего того, что есть у Алены. У них не было той невероятной заботы, которую Алена проявляет ко мне. У них не было тех качеств и талантов, которые есть у моей жены.

– На момент начала ваших отношений Алена была гораздо известнее и, вероятно, более уверенной в финансовом плане. Тебя это не тяготило?

– Она и сейчас выше в медийном плане. Нет, меня это не тяготило. Мы стараемся не зацикливать на этом внимание. <...>

– Все пары обсуждают, кого они больше хотят – мальчика или девочку. Вы к чему пришли?

– Обсуждали, но не на ближайшую перспективу. Алена больше хочет девочку, а я буду не против малышки, но хочу мальчика.

– Очень многие пишут: «Куница – «каблук». Что можешь ответить?

– Да, ха-ха, я даже шутил об этом. Стараюсь делать то, что Алена просит, ведь я люблю ее. Если мне нужно помочь своей жене в чем-то – я делаю это. Если таких считают подкаблучниками, то ок, я – «каблук», – ответил Куница.

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46 комментариев
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Оу, как же это мило. Повезло Алене, чувствуется, что Гоша очень ее любит
+39
-3
+36
"Если мне нужно помочь своей жене в чем-то – я делаю это. Если таких считают подкаблучниками, то ок, я – «каблук»"
-----
Хороший ответ
+39
-3
+36
Сами ещё дети)) Дай бог им счастья!
+24
-3
+21
Ответ закрыт по беспределу
"Если мне нужно помочь своей жене в чем-то – я делаю это. Если таких считают подкаблучниками, то ок, я – «каблук»" ----- Хороший ответ
Ответ настоящего мужика
+22
-4
+18
Мальчишку им надо. Две девки заклюют) Шучу) Без разницы кто, лишь бы здоровый и счастливый.
+15
-1
+14
Какие ваши годы ?... Работайте, чтобы были девочка и мальчик. А там где двое и третья девочка или мальчик не будут лишними.
+14
-2
+12
Замечательные ребята.
Прекрасные семейные отношения.
Удачи им в спорте и в жизни.
И детишек сколько захотят.
+20
-10
+10
Хорошее интервью, с интересом прочитала.
Совет да любовь, как говорится.
Молодые люди, но свою жизнь берут в свои руки. И это прекрасно!
+10
0
+10
повезло Алене, хороший и мудрый Гоша, вот что значит забота и любовь. Счастья им и успехов
+11
-1
+10
Ответ Lennuci
Гоша каблук, из-за угла видно. Мнения у нас, похоже, разные. Бывает.
Интересно посмотреть на Вашего мужа.
Бьет, материт и посылает подальше?
Зато не каблук.
+12
-4
+8
Счастья Алене и Гоше!
+8
0
+8
Да пусть будут и девочка и мальчик 👦 удачи
+8
-2
+6
Ответ Vendetta4111323
Замечательные ребята мерч «ля ты…» не выпускают Закопали себя сами, болеть за такое хамство очень сложно
Так не болейте , зачем мучить себя ? 😀
+11
-5
+6
Очень понравилось интервью.
Хорошие ответы.
Счастья ребятам!
+5
0
+5
Ответ Девочка с севера
Ну хоть до обсуждения дошло. Дело сдвинулось с мёртвой точки.
Вы так переживаете за пополнение в семье Косторной-Куницы?

Имхо, лучше б думали об образовании.
+6
-1
+5
Идеальный муж. Алёнке очень повезло.
+5
0
+5
Хорошие ответы! Да Гоша всегда за Алену, как бы ее не критиковали, принимал ее позицию... Его выбор!
+6
-2
+4
Удивительно, что в заголовок новости не вынесли слова про каблука.
+5
-1
+4
Будьте добрее
+5
-1
+4
Нормальные ребята. У них все еще впереди. Успехов вам.
+5
-1
+4
Ответ Ostinato
Дети не должны работать заводить детей
Так они пока и не собираются
+3
0
+3
Гошан Косторной крутой, вообще без вопросов.
+2
0
+2
Ответ Vendetta4111323
Замечательные ребята мерч «ля ты…» не выпускают Закопали себя сами, болеть за такое хамство очень сложно
куклычева, тебя узнали)))
+4
-2
+2
Ответ Lennuci
Комментарий скрыт
А Ваш муж Вас посылает?
Или такового вообще не имеется?
+7
-5
+2
Пусть родится двойня: мальчик и девочка. А то ведь Алена устроит!!!😁😁😁
+2
-1
+1
Если в сердце 💓 живёт любовь)))
+1
0
+1
Ответ Михаил Михайлов
Каблук не может быть идеальным мужем. То есть, он как бы да, угождает как может, но ... Женщины то мечтают о настоящих мужчинах. Так что Алёнка наиграется и выставит на мороз. Может тогда Гоша и начнёт хоть что-то понимать. Пока же он напоминает меня в его годы. Полного дурачка в отношении женщин. Прямо один в один. Ну так, я то за это нормально в жизни хлебнул горя. И Гоше это с неизбежностью предстоит.
Что в вашем понятии настоящий мужчина? Который на три буквы посылает, делает что хочет и от которого жена пятый угол ищет? Нет, спасибо не надо. В качестве любовника для острых ощущений, на короткий промежуток времени - может быть. А замуж все хотят выйти, за таких, как Гоша.))
0
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0
Ответ Anneta28
Идеальный муж. Алёнке очень повезло.
Каблук не может быть идеальным мужем. То есть, он как бы да, угождает как может, но ...
Женщины то мечтают о настоящих мужчинах. Так что Алёнка наиграется и выставит на мороз.
Может тогда Гоша и начнёт хоть что-то понимать.
Пока же он напоминает меня в его годы.
Полного дурачка в отношении женщин. Прямо один в один. Ну так, я то за это нормально в жизни хлебнул горя. И Гоше это с неизбежностью предстоит.
+2
-2
0
Ответ Наталья Карлова
Хорошие ответы! Да Гоша всегда за Алену, как бы ее не критиковали, принимал ее позицию... Его выбор!
Ну, если Алёна разрешила выбирать, да. А так нет. Вообще-то каблукам не разрешено выбирать.
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Ответ Лека-Лека
Интересно посмотреть на Вашего мужа. Бьет, материт и посылает подальше? Зато не каблук.
Ну Lennuci это нравится, видимо. Ее нельзя осуждать , у всех свои фетиши.
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