Куница о семье с Косторной: «Алена больше хочет девочку. Я буду не против малышки, но хочу мальчика»

Георгий Куница высказался о возможном пополнении в семье с Аленой Косторной.

Косторная и Куница выступают в парном катании. В 2023 году фигуристы сыграли свадьбу.

– Старшее поколение часто говорит, что сейчас девушки стали более меркантильными. Согласен?

– Естественно, меркантильные девушки есть. Ориентиры в жизни – это их выбор, но далеко не все такие.

Конечно, были истории, когда и меня использовали: типа сходить в ресторан за мой счет. Но я не делаю из этого какую-то проблему. Сводить куда-то, приложить карту – это выбор самого пацана. Не надо зацикливаться на этом, деньги всегда успеешь заработать, больше обидно за время. Алена вообще не из меркантильных людей.

– Чего не было у остальных, что ты увидел в Алене?

– У всех прошлых моих девушек не было ничего того, что есть у Алены. У них не было той невероятной заботы, которую Алена проявляет ко мне. У них не было тех качеств и талантов, которые есть у моей жены.

– На момент начала ваших отношений Алена была гораздо известнее и, вероятно, более уверенной в финансовом плане. Тебя это не тяготило?

– Она и сейчас выше в медийном плане. Нет, меня это не тяготило. Мы стараемся не зацикливать на этом внимание. <...>

– Все пары обсуждают, кого они больше хотят – мальчика или девочку. Вы к чему пришли?

– Обсуждали, но не на ближайшую перспективу. Алена больше хочет девочку, а я буду не против малышки, но хочу мальчика.

– Очень многие пишут: «Куница – «каблук». Что можешь ответить?

– Да, ха-ха, я даже шутил об этом. Стараюсь делать то, что Алена просит, ведь я люблю ее. Если мне нужно помочь своей жене в чем-то – я делаю это. Если таких считают подкаблучниками, то ок, я – «каблук», – ответил Куница.