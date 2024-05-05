Александр Галлямов: «Однозначно планируем усложнять контент и сейчас разучиваем новые элементы»

Теги Илья Авербух сборная России пары Матч ТВ Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов поделился планами об усложнении контента.

— Как обстоят дела в подготовке к сезону? Короткую ставил Илья Авербух — как вам новая программа и будут ли сюрпризы от вас в этой постановке?

— Программа действительно необычная, для нас это довольно новый стиль. Также старались отталкиваться от привычных шагов, переходов, старались приукрасить ее таким образом, чтобы играла совсем другими красками.

— Планируете ли усложнять контент?

— Да, однозначно планируем усложнять контент, и сейчас разучиваем новые элементы, появился азарт, чтобы как можно скорее это началось получаться, появлялась стабильность, с большим предвкушением ждем сезон. Понимаем, что фигурное катание не может стоять на месте.

— Исполнить пятерной выброс реально?

— По поводу пятерных прыжков пока лучше спросить у одиночников. Пары далеко не все исполняют четверной выброс. Я уверен, что кто‑то из одиночников пробовал, а парникам — очень опасно.

— Произвольная на предстоящий сезон останется прежней?

— Не знаю, мы еще думаем. Окончательно не решили, время есть, — сказал Галлямов.

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1 комментарий
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Лутцы.будут? Усложнение через квад-выброс или квад-подкрут явно не их вариант.
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