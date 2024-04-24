Татьяна Тарасова: «Пара Мишиной и Галлямова входит в число моих любимых. Могу их назвать лучшей парой России»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Матч ТВ Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает Анастасию Мишину и Александра Галлямова лучше парой России.

«Пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова входит в число моих любимых. Они дотягивают до самых вершин.

У них прекрасный дуэт, они меня удивляют своими программами. Все очень чисто, легко, практически никогда не срывают элементы. Это настоящее парное катание.

Я могу их назвать лучшей парой России, они же чемпионы России», — сказала Тарасова.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так и есть. Если уж бк перешли в хрустальный , что теперь считать их лучшими? Вовсе нет. Пусть и не надеятся . Точнее и честнее, пусть продолжают так думать( бк). Время покажет( привет Козловскому)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий