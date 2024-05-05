Александр Галлямов: «Я прекрасно понимаю, что футбол довольно травмоопасный вид спорта. Если что‑то случится на поле, мне будет очень стыдно перед Мишиной»

Теги пары Матч ТВ Анастасия Мишина Александр Галлямов ледовые шоу Фигурное катание

Александр Галлямов высказался о выступлении в футбольной Медиалиге.

— Выступление в Медиалиге и шоу не мешают тренировочному процессу?

— Я подключился к медиафутболу и команде «Чисто Питер» усиленно уже после всех основных соревнований. Я прекрасно понимаю, что футбол довольно травмоопасный вид спорта и нужно играть очень аккуратно.

Даже когда выходил против команды DMedia, старался сильно не идти в стыки и борьбу за мяч, чтобы не получить травму. Если что‑то случится на поле, мне будет очень стыдно перед Настей, всей тренерской командой, болельщиками.

— 5 мая вы выступите на шоу Ильи Авербуха в родном для вас Санкт‑Петербурге. Выступать перед родной публикой вдвойне приятно?

— Втройне. Когда в Санкт‑Петербурге проводятся соревнования, они получаются самыми эпичными, всегда очень тепло принимает публика, чувствуется домашняя атмосфера. Хочу, чтобы соревнования в Петербурге проходили как можно чаще, — сказал Галлямов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий