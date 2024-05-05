Александр Галлямов: «Я прекрасно понимаю, что футбол довольно травмоопасный вид спорта. Если что‑то случится на поле, мне будет очень стыдно перед Мишиной»

Александр Галлямов высказался о выступлении в футбольной Медиалиге.

— Выступление в Медиалиге и шоу не мешают тренировочному процессу?

— Я подключился к медиафутболу и команде «Чисто Питер» усиленно уже после всех основных соревнований. Я прекрасно понимаю, что футбол довольно травмоопасный вид спорта и нужно играть очень аккуратно.

Даже когда выходил против команды DMedia, старался сильно не идти в стыки и борьбу за мяч, чтобы не получить травму. Если что‑то случится на поле, мне будет очень стыдно перед Настей, всей тренерской командой, болельщиками.

— 5 мая вы выступите на шоу Ильи Авербуха в родном для вас Санкт‑Петербурге. Выступать перед родной публикой вдвойне приятно?

— Втройне. Когда в Санкт‑Петербурге проводятся соревнования, они получаются самыми эпичными, всегда очень тепло принимает публика, чувствуется домашняя атмосфера. Хочу, чтобы соревнования в Петербурге проходили как можно чаще, — сказал Галлямов.