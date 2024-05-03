Елизавета Худайбердиева: «Всегда стараемся, чтобы наши программы выделялись, и хочется надеяться, что программы на новый сезон не станут исключением»

Худайбердиева и Базин рассказали о программах для следующего сезона.

«Наши программы готовы, осталось на этот каркас наложить отработанные руки, взгляды и полностью проникнуться новыми постановками. Впереди отработка в зале, и потом будем переносить это на лед», – сказал .

«Раскрывать детали программ пока не будем. Можем сказать только, что давно хотели попробовать этот стиль. Мы всегда стараемся, чтобы наши программы выделялись, и хочется надеяться, что и программы на новый сезон не станут исключением. Для короткой программы мы взяли саундтрек к кинофильму», – сообщила .

Также танцевальный дуэт подвел итоги прошедшего сезона.

«Есть за что себя похвалить – я не падала, ха-ха, я справилась со своей головой, выходила и делала то, что умею, показывала, что нарабатывала на тренировках.

Мы молодцы, потому что это был первый сезон с новой командой, когда вот только на контрольных прокатах, и то только из-за того, что еще все равно была не стопроцентная физическая форма, ты зажимаешься, переживаешь.

А все последующие турниры мы выходили, ничего не боясь. Делая, что ты умеешь, на свой супермаксимум. Это в первую очередь, наверное, про эмоциональность и про широту движений», – отметила Худайбердиева.

«Мы научились собираться в нужный момент. Вот за это себя тоже можно похвалить, наверное», – добавил Базин.