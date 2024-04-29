Худайбердиева о том, как попала в фигурное катание: «Мне было 3 года. Папа вообще хотел, чтобы я занималась вольной борьбой»

Елизавета Худайбердиева рассказала, что отец хотел отдать ее в вольную борьбу.

выступает в танцах на льду с .

«В фигурное катание меня привели мама и папа, как 90 процентов всех фигуристов – увидели объявление. Родители спортом не занимались. Мне было три года, папа вообще хотел, чтобы я занималась вольной борьбой», – сказала Худайбердиева.

«Меня мама привела в шесть лет – ей нравилось фигурное катание, но она не занималась, просто каталась на открытых катках», – добавил Базин.