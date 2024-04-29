Худайбердиева назвала Навку своим примером в фигурном катании: «Рассказывали, что ее невозможно было сломить»

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Егор Базин Александр Большунов Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева назвала Татьяну Навку своим примером в фигурном катании.

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным.

«Рассказывали, что невозможно было расшатать ее состояние, ее невозможно было сломить. Я поняла за последние годы, что это очень важно. Что залог твоего успеха даже не том, что ты что-то безукоризненно умеешь, а в том, что в нужный момент в нужном месте можешь собраться и сделать даже то, что, возможно, даже не умеешь», – сказала Худайбердиева.

«Для меня человек-легенда – это Большунов, а в фигурном катании – Евгений Плющенко, который в большом возрасте выиграл Олимпиаду. А также Вика с Никитой (Синицина и Кацалапов)», – добавил Базин.

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