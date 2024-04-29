Худайбердиева назвала Навку своим примером в фигурном катании: «Рассказывали, что ее невозможно было сломить»
Елизавета Худайбердиева назвала Татьяну Навку своим примером в фигурном катании.
Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным.
«Рассказывали, что невозможно было расшатать ее состояние, ее невозможно было сломить. Я поняла за последние годы, что это очень важно. Что залог твоего успеха даже не том, что ты что-то безукоризненно умеешь, а в том, что в нужный момент в нужном месте можешь собраться и сделать даже то, что, возможно, даже не умеешь», – сказала Худайбердиева.
«Для меня человек-легенда – это Большунов, а в фигурном катании – Евгений Плющенко, который в большом возрасте выиграл Олимпиаду. А также Вика с Никитой (Синицина и Кацалапов)», – добавил Базин.