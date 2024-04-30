Егор Базин: «Все ритм-танцы выглядят немножко скучновато или одинаково. Я бы вернулся к четкой теме: танцы народов мира, шлягеры, хип-хоп, латина, вальс»

Худайбердиева и Базин рассказали, как относятся к ограничениям ISU в ритм-танцах.

Перед сезоном-2023/24 Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил темой ритм-танцев музыку 80-х.

«Во-первых, поиск музыки ограничивают правила. При этом непонятно, что именно хотят видеть судьи. Во-вторых, рисунок ритмического танца – это всегда большая проблема, потому что он должен двигаться, не пересекая центральную ось больше одного раза с одной стороны. Поэтому все ритмические танцы выглядят немножко скучновато или одинаково

Они добавили хореодорожку, в которой нельзя теперь разделяться, нужно быть всегда в хвате, нельзя делать остановку. На всю программу у нас разрешено, кроме начала и конца, две короткие остановки или одна длинная. Ты должен как-то комбинировать это в программе.

Помимо этого обязательный танец – пасодобль, из которого исполняется 6 или 8 шагов в начале и 6 в конце. Между ними нужно добавить сложные повороты, все предписано правилами, даже темп. Когда ты начинаешь это все делать, как такового места для творчества совершенно не остается.

Я бы вернулся к четкой теме: танцы народов мира, шлягеры, хип-хоп, латина, вальс. Какой-то кусочек обязательного танца, а все остальное – свобода. Это были бы более четкие, но расширенные рамки», – сказал Егор Базин, выступающий с Елизаветой Худайбердиевой в танцах на льду.

«Опять звучало на семинаре, что темой обязательного танца хотят видеть диско. Я уже устала от этого всего. Мы давно уже не катали вальс, танго. Все хотят какие-то пляски, и это круто, что можно взять разные вариации. Но тогда чем это отличается от произвольного танца?

Это очень сложно для вас зрителей. Вы думаете: «Они отменили обязательный танец. Они все будут кататься по-разному». Потом смотрите, а все катаются в одну сторону. Почему так глупо и неинтересно? А это такие правила.

Ты хочешь потанцевать, исполнить партерную часть на льду, потому что это разрешено, не считается падением. Но при этом тебе нужно делать твистовые движения, характерные для музыки. Это как ехать задом наперед. В итоге все равно ограничено. <…>

Каждый год мы делаем ритм-танец и думаем: «Они хотели видеть другую тему». <…> Вот небольшая затравочка. 50-е, 60-е, 70-е – мы думали о том, что же можно взять отечественное. Какие были тогда у нас звезды? Например, Муслим Магомаев. Это была его эпоха. Но стоит ли? Поймут ли? Ладно, возьмем то, что привычнее», – отметила Худайбердиева.