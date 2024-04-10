Медведева, Степанова, Кондратюк, Алиев проведут мастер-классы в рамках интенсива по скольжению
Медведева, Степанова, Кондратюк, Алиев примут участие в интенсиве по скольжению.
Интенсив пройдет в мае в ледовом комплексе «Луч» в Москве. Мероприятие организуют фигурист Иван Букин и хореограф Сергей Плишкин.
«Представляем вам наш абсолютно новый формат интенсива по скольжению 🔥 Даты интенсива: 14 мая – 23 мая.
Вас ждет уникальная программа с мастер-классами звезд мирового фигурного катания:
- 14 мая – Александра Степанова
- 15 мая – Максим Ставиский
- 16 мая – Артем Федорченко
- 18 мая – Марк Кондратюк
- 19 мая – Дмитрий Алиев
- 21 мая – Евгения Медведева
А также автограф-сессия с каждым звездным наставником! 😍» – сообщили организаторы.
Сергей Плишкин: «Мы с Букиным будем делать интенсив по скольжению. Ивану интересно пробовать себя в роли тренера»
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