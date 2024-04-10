Медведева, Степанова, Кондратюк, Алиев проведут мастер-классы в рамках интенсива по скольжению

Медведева, Степанова, Кондратюк, Алиев примут участие в интенсиве по скольжению.

Интенсив пройдет в мае в ледовом комплексе «Луч» в Москве. Мероприятие организуют фигурист Иван Букин и хореограф Сергей Плишкин.

«Представляем вам наш абсолютно новый формат интенсива по скольжению 🔥 Даты интенсива: 14 мая – 23 мая.

Вас ждет уникальная программа с мастер-классами звезд мирового фигурного катания:

14 мая – Александра Степанова

15 мая – Максим Ставиский

16 мая – Артем Федорченко

18 мая – Марк Кондратюк

19 мая – Дмитрий Алиев

21 мая – Евгения Медведева

А также автограф-сессия с каждым звездным наставником! 😍» – сообщили организаторы.

Сергей Плишкин: «Мы с Букиным будем делать интенсив по скольжению. Ивану интересно пробовать себя в роли тренера»