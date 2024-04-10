Медведева, Степанова, Кондратюк, Алиев проведут мастер-классы в рамках интенсива по скольжению

Теги Максим Ставиский сборная России танцы на льду мужское катание женское катание Александра Степанова Иван Букин Евгения Медведева Дмитрий Алиев Марк Кондратюк Артем Федорченко Сергей Плишкин Фигурное катание

Медведева, Степанова, Кондратюк, Алиев примут участие в интенсиве по скольжению.

Интенсив пройдет в мае в ледовом комплексе «Луч» в Москве. Мероприятие организуют фигурист Иван Букин и хореограф Сергей Плишкин.

«Представляем вам наш абсолютно новый формат интенсива по скольжению 🔥 Даты интенсива: 14 мая – 23 мая.

Вас ждет уникальная программа с мастер-классами звезд мирового фигурного катания:

  • 14 мая – Александра Степанова
  • 15 мая – Максим Ставиский
  • 16 мая – Артем Федорченко
  • 18 мая – Марк Кондратюк
  • 19 мая – Дмитрий Алиев
  • 21 мая – Евгения Медведева

А также автограф-сессия с каждым звездным наставником! 😍» – сообщили организаторы.

Сергей Плишкин: «Мы с Букиным будем делать интенсив по скольжению. Ивану интересно пробовать себя в роли тренера»

6 комментариев
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Кондратюк 😂
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При всем уважении и любви к Саше Степановой, ну не ей давать мастер-класс по скольжению...
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Степанова и Кондратюк это конечно мастера по скольжению
🤣🤣🤣
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Да уж, собрали "скользунов". Медведева, Кондратюк, Степанова...
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Никак не могу понять: какой смысл в посещении подобных мастер- классов. С трудом верится, что одно занятие существенно помогает спортсмену повысить свой уровень.
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Ответ vmn
При всем уважении и любви к Саше Степановой, ну не ей давать мастер-класс по скольжению...
Да среди всех остальных перечисленных особых скользунов и нет)). Но по любому попасть на МК к таким мастерам желающих много будет
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