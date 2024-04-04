Максим Ставиский: «Степанову и Букина хвалят у Жулина, повышают самооценку – это немаловажно. Они говорили, что им нужно спокойствие»
Максим Ставиский высказался о переходе танцевальных дуэтов в группу Жулина.
«Плюс Саши Жулина – он говорит: «Вы должны получать удовольствие». Те же самые Степанова и Букин, я с ними разговаривал, они сказали: «Нам нужно было какое-то спокойствие».
Не знаю, какое спокойствие-неспокойствие у них раньше было, но у Саши действительно спокойно. Там их хвалят, повышают самооценку – это немаловажно, между прочим.
А кататься они, конечно, умеют, но им тоже есть куда расти», – сказал двукратный чемпион мира в подкасте «Ход коньком».
Мотив, какой-то, наверное, есть. Надо бумажку зарабатывать. Вот и все.