Максим Ставиский: «Степанову и Букина хвалят у Жулина, повышают самооценку – это немаловажно. Они говорили, что им нужно спокойствие»

Теги Максим Ставиский сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Максим Ставиский высказался о переходе танцевальных дуэтов в группу Жулина.

«Плюс Саши Жулина – он говорит: «Вы должны получать удовольствие». Те же самые Степанова и Букин, я с ними разговаривал, они сказали: «Нам нужно было какое-то спокойствие».

Не знаю, какое спокойствие-неспокойствие у них раньше было, но у Саши действительно спокойно. Там их хвалят, повышают самооценку – это немаловажно, между прочим.

А кататься они, конечно, умеют, но им тоже есть куда расти», – сказал двукратный чемпион мира в подкасте «Ход коньком».

 

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1 комментарий
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Расти. Зачем. Мотивации нет, кто бы и что бы не говорил. Международных соревнований у них больше никогда не будет.
Мотив, какой-то, наверное, есть. Надо бумажку зарабатывать. Вот и все.
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