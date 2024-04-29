Елизавета Худайбердиева: «У нас поставлены новые танцы. Приступили к отработке и накатыванию»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин сообщили, что их новые программы готовы.

Танцевальный дуэт тренируется под руководством Александра Жулина.

«У нас поставлены новые танцы, произвольный мы закончили ставить две недели назад, уже все есть, я процессе придумывания костюмов. Ритм-танец, как бы сказал наш тренер, готов на 97 процентов.

Уже все есть, мы приступили к отработке и накатыванию», – сказала Худайбердиева.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи ребятам!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий