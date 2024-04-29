Елизавета Худайбердиева: «У нас поставлены новые танцы. Приступили к отработке и накатыванию»
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин сообщили, что их новые программы готовы.
Танцевальный дуэт тренируется под руководством Александра Жулина.
«У нас поставлены новые танцы, произвольный мы закончили ставить две недели назад, уже все есть, я процессе придумывания костюмов. Ритм-танец, как бы сказал наш тренер, готов на 97 процентов.
Уже все есть, мы приступили к отработке и накатыванию», – сказала Худайбердиева.