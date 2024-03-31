Базарова о распадах дуэтов: «У нас какая-то мода менять партнеров, тренд. Заняться людям нечем, скучно»

Теги сборная России танцы на льду Вера Базарова пары Никита Кацалапов Елена Ильиных Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Вера Базарова высказалась о «моде менять партнеров» в российских танцах на льду.

«Из опытных пар у нас остались в танцах только Степанова с Букиным и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным. Остальные гуляют.

Может быть, танцоры более эмоциональные люди, в парах такого меньше. Вспомнить, как распались Елена Ильиных и Никита Кацалапов, со стороны было непонятно: почему, что случилось. Были личностные нюансы, но какие объективные причины? Зачем? Если получается, то лучше держаться вместе. А у нас какая-то мода менять партнеров, тренд. Заняться людям нечем, скучно. Живите дружно!

Многие пары теряют личную связь, но остаются в спорте. Разделяют работу и личное, это и по жизни хороший совет для всех. В первую очередь работать с парой должен тренер, причем предвидеть заранее такие ситуации, готовить психологически ребят. Он должен быть в курсе, какие отношения между партнерами, работать с психологами, пока не случилось какой-то яркой стычки.

Отношения – это отношения, а работа – работа. Мало ли, отношения разрываются, но работе мешать не должно», – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании Базарова.

9 комментариев
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Весна она такая , хочется перемен.
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Помнится как тут Дэвисов обвиняли во всех смертных и не очень грехах, вместе с вездесущей мамой...И как многие радовались, что наконец-то они отчалили в поисках лучшей жизни..Но ведь, если вспомнить, при них такой фигни не было, и их самих уже давненько нет. Остались бы - хоть немного взбадривали б эти нескончаемые шахматные партии.
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Наверное, в парах скататься с новым партнёром сложнее, чем с танцах, поэтому пары стараются держаться друг друга. Они вместе учат сложную технику, добиваются максимального взаимного доверия на опасных элементах, а у танцоров такого нет. Может дело ещё в том, что в танцах между партнёрами происходит больше физических контактов, чем в парах (где только тодес, выброс, подкрутка и несколько поддержек), и это может как-то влиять на психологическую составляющую. В общем, не верю, что дело в международке, тогда это и пары бы задело.
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Ответ Тайга86
Помнится как тут Дэвисов обвиняли во всех смертных и не очень грехах, вместе с вездесущей мамой...И как многие радовались, что наконец-то они отчалили в поисках лучшей жизни..Но ведь, если вспомнить, при них такой фигни не было, и их самих уже давненько нет. Остались бы - хоть немного взбадривали б эти нескончаемые шахматные партии.
Так если бы остались здесь, то может тоже разбежались. А там бежать некуда.
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Ответ N-fox
С одной стороны, Вера права - надо учиться разделять личное от профессионального. С другой, говорить, что все это происходит от скуки - как минимум, не тактично. Без причин ничего не бывает. Одна из причин - этсуствие международных стартов, провоцирует нестабильность.
Почему их отсутствие влияет только на танцоров?
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Ответ Александр Константинов
Почему их отсутствие влияет только на танцоров?
На всех влияет, только одиночникам трудно разойтись друг с другом))) у парников тоже идут какие-то ротации, хотя и не в такой степени. Можем, конечно, придерживаться версии Веры, что именно танцорам почему-то скучно стало.
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Ответ N-fox
На всех влияет, только одиночникам трудно разойтись друг с другом))) у парников тоже идут какие-то ротации, хотя и не в такой степени. Можем, конечно, придерживаться версии Веры, что именно танцорам почему-то скучно стало.
У пар нет такой турбулентности. Это только у танцоров.
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