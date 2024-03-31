Базарова о распадах дуэтов: «У нас какая-то мода менять партнеров, тренд. Заняться людям нечем, скучно»

Вера Базарова высказалась о «моде менять партнеров» в российских танцах на льду.

«Из опытных пар у нас остались в танцах только Степанова с Букиным и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным. Остальные гуляют.

Может быть, танцоры более эмоциональные люди, в парах такого меньше. Вспомнить, как распались Елена Ильиных и Никита Кацалапов, со стороны было непонятно: почему, что случилось. Были личностные нюансы, но какие объективные причины? Зачем? Если получается, то лучше держаться вместе. А у нас какая-то мода менять партнеров, тренд. Заняться людям нечем, скучно. Живите дружно!

Многие пары теряют личную связь, но остаются в спорте. Разделяют работу и личное, это и по жизни хороший совет для всех. В первую очередь работать с парой должен тренер, причем предвидеть заранее такие ситуации, готовить психологически ребят. Он должен быть в курсе, какие отношения между партнерами, работать с психологами, пока не случилось какой-то яркой стычки.

Отношения – это отношения, а работа – работа. Мало ли, отношения разрываются, но работе мешать не должно», – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании Базарова.