Александр Жулин: «Произвольные программы у Степановой и Букина, а также Худайбердиевой с Базиным готовы на 97%»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Александр Жулин рассказал о готовности программ его танцевальных дуэтов.

В группе Жулина тренируются Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

«Произвольные программы у Степановой и Букина, а также Худайбердиевой с Базиным готовы на 97%. Что касается ритм-танца, то с ним еще не начинали, хотя музыку обе пары уже выбрали.

Надо получше почитать правила, вникнуть – в связи с последним веяниями с Запада ритм-танец стало намного сложнее ставить, правила достаточно своеобразные. Нужно попасть и в тему, и в музыку, и не ошибиться», – сказал Жулин.

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12 комментариев
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С учётом нашего многолетнего недопуска в перспективе, какое отношение имеют "западные веяния" на наши РТ? Хоть летку-енку поставь, какая разница-то?
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Ответ АннаФ
Будьте оригинальными- это сейчас главное! В танцах на западе задана очень высокая планка, не уверена, что у наших найдется столько фантазии и разнообразия. Очень интересно что Крылова своим поставит, ну и сможет ли Морозов удивить новыми постановками для МЕ, или они пп этого сезона оставят.
По секрету вам скажу, МЕ вы на российских стартах не увидите) Ребята, точнее Игорь, сейчас гражданством Франции занимается.
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Жулин ругает запад по чем зря, а одним глазом косит в сторону запада.)
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"Нужно попасть и в тему, и в музыку, и не ошибиться". А раньше можно было не попадать? ))
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Ну ещё б не готовы были: на такую халтуру очень много времени и не требуется. Ждём ещё один копипаст: Рахманинов для СБ. Ну и Худа опять баяны будет рвать, страсти изображать
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На «скорую руку»?!
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Будьте оригинальными- это сейчас главное!
В танцах на западе задана очень высокая планка, не уверена, что у наших найдется столько фантазии и разнообразия. Очень интересно что Крылова своим поставит, ну и сможет ли Морозов удивить новыми постановками для МЕ, или они пп этого сезона оставят.
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Очень жаль если это окажется правдой, они мне очень нравятся, и они не похожи на остальные наши пары. В первую очередь я говорю о Еременко. Есть в нем что то напоминающие Сизерона. Пластичность, я думаю. А Анабель его украшает и дополняет.
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В стиле "Жулин стайл".
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Рахманинов?)
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Тут любопытнее, к началу внутреннего сезона, какой внешний вид будет у партнеров. А то у жюли, почему-то они все, начиная с кацалапа, увеличиваются в обьемах. Смотреть неприятно. Посмотрите на Еременко. Вот так должен партнер в танцах выглядеть!
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