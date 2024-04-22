Александр Жулин: «Произвольные программы у Степановой и Букина, а также Худайбердиевой с Базиным готовы на 97%»

Александр Жулин рассказал о готовности программ его танцевальных дуэтов.

В группе тренируются и , и .

«Произвольные программы у Степановой и Букина, а также Худайбердиевой с Базиным готовы на 97%. Что касается ритм-танца, то с ним еще не начинали, хотя музыку обе пары уже выбрали.

Надо получше почитать правила, вникнуть – в связи с последним веяниями с Запада ритм-танец стало намного сложнее ставить, правила достаточно своеобразные. Нужно попасть и в тему, и в музыку, и не ошибиться», – сказал Жулин.