Букин о тренерской работе: «Это обмен энергией, он мне помогает и в спорте. Когда начинаешь часто проговаривать ошибку, ты выходишь сам и думаешь: Вань, че ты не делаешь?»

Иван Букин рассказал, как работа тренером помогает его спортивной карьере.

Букин – трехкратный чемпион России и пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду с Александрой Степановой.

– Ты сейчас и тренер, и действующий спортсмен. К чему тебя больше тянет?

– Я тебе так скажу: в спортивной деятельности я уже давно, я знаю ее. А в тренерской – совсем недавно. Честно, это очень интересный опыт.

Мне интересно, я всегда себе говорил: Ваня, ты не тренер, нет, это не для тебя... А я почувствовал, увидел, понял, мне понравилось помогать, тем более таким прекрасным спортсменам, как у нас.

Очень интересно, и всегда это обмен энергией, и он мне помогает на самом деле и в спорте. Потому что когда ты начинаешь часто проговаривать какую-то ошибку, ты выходишь сам на лед и думаешь: так, ты же это говорил, Вань, че ты не делаешь, скажи мне, почему ты пропускаешь здесь – че, сдался? Все, устал? Нет, надо работать!» – сказал пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду Букин.