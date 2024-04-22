Софья Леонтьева: «В детстве шутили: «У тебя папа – Валерий Леонтьев?», иногда вижу какие-то сообщения, где прикалываются. Но мне нравится фамилия»

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Фигуристка Софья Леонтьева рассказала о шутках в свой адрес из-за фамилии.

– Ты однофамилица знаменитого певца. Были шутки на эту тему?

– Конечно. Даже в детстве шутили: «У тебя что, папа – Валерий Леонтьев?» Я такая: «Не скажу!» Ну да, бывают, иногда я вижу какие-то сообщения, где там прикалываются, что-то про Валерия Леонтьева говорят, но не более. Но вообще, мне нравится своя фамилия.

– А Валерий Леонтьев нравится?

– Да нет, если честно, ха-ха. Может, какие-то песни слышала, но наизусть не знаю.

– Еще ты в одном интервью сказала, что болельщики путают тебя с Сашей Степановой. Как это было?

– На открытых прокатах в «Мегаспорте» я выходила наверх к болельщикам за подарком: подружка хотела там передать мне цветы. И, соответственно, прокаты, я помню, еще шли. Мы ритм-танец катали в первой разминке, Саша с Ваней (Букиным) попозже выходили.

И я специально иду к подружке с пониманием того, что все болельщики сейчас находятся на арене, они смотрят прокат. Одна девочка прям бежит навстречу ко мне и такая: «Пожалуйста, можно с вами сфотографироваться?» Я такая: «Да, конечно». Мы сфотографировались, и она говорит: «Я так рада, что вы вернулись. Вы такая огромная молодец». Подумала: «О господи, какой кошмар». И я просто ушла, ничего ей не сказала в ответ, только улыбнулась. Ну бывает, путают, да. И не раз.

– А с кем еще путали?

– С Викой Синициной. Говорят, что я что-то среднее между Сашей и Викой, ха-ха, – ответила Леонтьева.

4 комментария
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Ещё была диктор Валентина Леонтьева.
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Со мной в классе учились Вика Леонтьева и Петя Якубович. Про Валерия Леонтьева вообще никто не вспоминал, а вот над Петей Якубовичем постоянно шутили. :)
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Ответ Westmoreland
Ещё была диктор Валентина Леонтьева.
Ну уж про тëтю Валю Софья и еë сверстники вряд ли знали в своëм детстве.
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хаха, Леонтьев в силу ориентации вряд ли может быть кому-то папой, разве что мамой ;)
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