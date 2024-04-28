Илья Малинин выступил с новыми показательными – под Билли Айлиш и электронную музыку

Теги видео сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Чемпион мира Илья Малинин выступил с новыми показательными.

На шоу Stars on Ice американский фигурист представил программы под трек Билли Айлиш  - Lovely, а также под электронную композицию Дона Диабло и Тони Энна – Future Rain.

Тур Stars on Ice проходит в Канаде и завершится 16 мая.

ВИДЕО

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

«Илья все равно русский – родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира – тренер в Сибири

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Понятно. Не под баскокиркоролепса отплясывать же.
Правда, я про этого Билли ничего не знаю. Слышала только звон. Или это - она. Ладно, не важно, я все-равно люблю Пэтси Кляйн, Дорис Дэй и Эллу Фитцджеральд.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий