Илья Малинин выступил с новыми показательными – под Билли Айлиш и электронную музыку
Чемпион мира Илья Малинин выступил с новыми показательными.
На шоу Stars on Ice американский фигурист представил программы под трек Билли Айлиш - Lovely, а также под электронную композицию Дона Диабло и Тони Энна – Future Rain.
Тур Stars on Ice проходит в Канаде и завершится 16 мая.
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Правда, я про этого Билли ничего не знаю. Слышала только звон. Или это - она. Ладно, не важно, я все-равно люблю Пэтси Кляйн, Дорис Дэй и Эллу Фитцджеральд.