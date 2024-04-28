Илья Малинин выступил с новыми показательными – под Билли Айлиш и электронную музыку

Чемпион мира Илья Малинин выступил с новыми показательными.

На шоу Stars on Ice американский фигурист представил программы под трек Билли Айлиш - Lovely, а также под электронную композицию Дона Диабло и Тони Энна – Future Rain.

Тур Stars on Ice проходит в Канаде и завершится 16 мая.

ВИДЕО

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

«Илья все равно русский – родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира – тренер в Сибири