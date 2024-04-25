Семен Соловьев: «Четверной аксель не стоит таких баллов, которые бы выставили тебя сразу же в лидеры. Если прыгать лутц на хороший плюс, можно получить больше»

Фигурист Семен Соловьев считает, что четверной аксель не стоит своих баллов.

– Смотрел чемпионат мира, как тебе четверной аксель и сальто?

– Смотрел, конечно, Илья Малинин и его аксель. Четверной аксель не стоит таких баллов (базовая стоимость прыжка составляет 12,5 – Sports), которые бы выставили тебя сразу же в лидеры. Он не сильно дороже четверного лутца. Если его прыгать на хороший плюс, можно получить больше, чем за четверной аксель.

Насчет сальто… Если снимут штраф, то все подряд будут делать его, кто умеет. Так что он перестанет быть фишкой.

Тулуп пятерной я бы попробовал, но не четверной аксель. Это сугубо личное, кому-то, наоборот, аксель удобнее прыгать. Это зависит от техники и ощущений, – сказал Соловьев.

В декабре Соловьев занял восьмое место на чемпионате России.

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