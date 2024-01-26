Чемпионат Санкт-Петербурга. Гуменник, Игнатов, Лутфуллин, Ветлугин, Соловьев, Даниелян представят короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Петр Гуменник Макар Игнатов Артур Даниелян Матвей Ветлугин Глеб Лутфуллин Андрей Кутовой Михаил Полянский Семен Соловьев Данил Федосимов чемпионат Санкт-Петербурга Дмитрий Шелковников Михаил Терновский Арсений Димитриев Александр Поветкин Тимофей Шелковников Мирон Тимофеев Фигурное катание

27 января на чемпионате Санкт-Петербурга фигуристы покажут короткие программы.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Мужчины

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38» и канал «Санкт-Петербург».

Первая разминка

1. Александр Поветкин

2. Тимофей Шелковников

3. Андрей Кутовой

4. Матвей Ветлугин

5. Михаил Полянский

Вторая разминка

6. Петр Гуменник

7. Арсений Димитриев

8. Артур Даниелян

9. Данил Федосимов

10. Семен Соловьев

Третья разминка

11. Глеб Лутфуллин

12. Мирон Тимофеев

13. Дмитрий Шелковников

14. Михаил Терновский

15. Макар Игнатов

16. Максим Каленчук

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2024

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Состав, которому может позавидовать не один турнир и чемпионат. Парням удачных прокатов своих программ !
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