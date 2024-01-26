Чемпионат Санкт-Петербурга. Гуменник, Игнатов, Лутфуллин, Ветлугин, Соловьев, Даниелян представят короткие программы

27 января на чемпионате Санкт-Петербурга фигуристы покажут короткие программы.

Чемпионат Санкт-Петербурга

Мужчины

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38» и канал «Санкт-Петербург».

Первая разминка

1. Александр Поветкин

2. Тимофей Шелковников

3.

4.

5. Михаил Полянский

Вторая разминка

6.

7.

8.

9. Данил Федосимов

10. Семен Соловьев

Третья разминка

11. Глеб Лутфуллин

12. Мирон Тимофеев

13. Дмитрий Шелковников

14. Михаил Терновский

15. Макар Игнатов

16. Максим Каленчук

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2024