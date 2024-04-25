Антон Сихарулидзе: «Глубоких отношений с ISU нет, но диалог все же есть. Недавно президент и гендиректор захотели переговорить с нами по зуму»

Антон Сихарулидзе рассказал, как ФФКР сейчас общается с международной федерацией.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

– Спорт не должен быть участником политических разногласий – это понимание все равно придет. Жалко, что теряется время.

Эти соревнования все равно обязательно будут, это важно не для нас, а вообще для человечества. Чтобы международные соревнования были по-настоящему международными и чтобы в них участвовали сильнейшие спортсмены со всего мира.

– Каковы тогда отношения нашей федерации с ISU, какова полемика? Какие прогнозы?

– Глубоких, проникновенных отношений с ISU нет, но диалог все же есть. Не так давно президент и гендиректор ISU обратились к нам и захотели переговорить по зуму.

Мы обсуждали развитие фигурного катания, мы не обсуждали возвращение, потому что это было бессмысленно на тот момент. Они очень живо интересовались, как мы смотрим на одну или другую проблему, как привлечь зрителей, судейскую систему – много чего обсудили.

Глубокого, интегрированного нашего участия в международной федерации сейчас нет. Правда, летом будет Конгресс ISU, и нас пригласили для участия – это неплохой знак.

Если получится решить визовые проблемы, мы с удовольствием поедем и донесем свою позицию. Для нас это важно, чтобы они нас услышали, – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР).