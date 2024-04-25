Антон Сихарулидзе: «Важно, чтобы зарубежные спортсмены могли соревноваться с нашими ребятами. Чтобы они видели, как по-настоящему катаются»

Сихарулидзе заявил о важности возвращения россиян на международную арену.

– Есть еще один момент – поднятие возрастного ценза до 17 лет. У нас не так много таких спортсменов, у нас более молодые. Хватит ли у наших молодых этого запала, этих четверных до 17 лет?

– Мы живем по правилам . Мы должны подстроиться. Я уверен, что если наши девушки в 16 лет прыгали четверной или несколько, они вместе с тренерами смогут довести эти прыжки и до 17, до 18 лет.

Просто совсем недавно этот вопрос не стоял, а сейчас встал ребром – и мы должны научиться, чтобы многооборотные прыжки сохранялись дольше, чем было до этого. Это посильная задача, я не вижу катастрофы.

У нас столько девочек, которые прыгают по несколько четверных, что даже если к 17-18 годам останется один, этого будет достаточно, чтобы выиграть Олимпиаду.

Я бы не уделял такое невероятное значение цензу. Мы живем в этой траектории, в этих правилах. Если хотим выступать на международных соревнованиях, то должны подстроиться под эту систему.

– А мы хотим выступать на международных соревнованиях?

– Я думаю, это интересно. Нам важно, чтобы зарубежные спортсмены могли соревноваться с нашими ребятами, чтобы они видели, как по-настоящему катаются.

Ну и нашим ребятам очень важно. Ведь это завораживающе, когда много стран, это праздник спорта, – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России ( ) .

В России уверены, что наша фигурка все еще в топе и без международных стартов. Так ли это?