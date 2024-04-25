Антон Сихарулидзе: «Важно, чтобы зарубежные спортсмены могли соревноваться с нашими ребятами. Чтобы они видели, как по-настоящему катаются»

Теги сборная России ISU Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Сихарулидзе заявил о важности возвращения россиян на международную арену.

– Есть еще один момент – поднятие возрастного ценза до 17 лет. У нас не так много таких спортсменов, у нас более молодые. Хватит ли у наших молодых этого запала, этих четверных до 17 лет?

– Мы живем по правилам ISU. Мы должны подстроиться. Я уверен, что если наши девушки в 16 лет прыгали четверной или несколько, они вместе с тренерами смогут довести эти прыжки и до 17, до 18 лет.

Просто совсем недавно этот вопрос не стоял, а сейчас встал ребром – и мы должны научиться, чтобы многооборотные прыжки сохранялись дольше, чем было до этого. Это посильная задача, я не вижу катастрофы.

У нас столько девочек, которые прыгают по несколько четверных, что даже если к 17-18 годам останется один, этого будет достаточно, чтобы выиграть Олимпиаду.

Я бы не уделял такое невероятное значение цензу. Мы живем в этой траектории, в этих правилах. Если хотим выступать на международных соревнованиях, то должны подстроиться под эту систему.

– А мы хотим выступать на международных соревнованиях?

– Я думаю, это интересно. Нам важно, чтобы зарубежные спортсмены могли соревноваться с нашими ребятами, чтобы они видели, как по-настоящему катаются.

Ну и нашим ребятам очень важно. Ведь это завораживающе, когда много стран, это праздник спорта, – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе

В России уверены, что наша фигурка все еще в топе и без международных стартов. Так ли это?

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15 комментариев
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чтобы они видели, как по-настоящему катаются
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Понятно что в одиночном женском ФК у нас пока ещё флагманская роль в плане сложности элементов и хореографии. Но так борщит с пафосными фразами - это перебор☝)
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страна перевертышей
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Ну прекрати, Антон.
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Очень важно также чтобы зарубежные футбольный клубы играли с нашими. Чтобы они видели как по-настоящему нужно играть в футбол.
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На ютубе могут посмотреть.
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Тяжело нести этот крест - показывать другим, какие они серые и убогие на нашем фоне 😔
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Антон Кандидов ловит арбузы
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Они и так видят.. по ютубу.. и копируют.
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Нам важно, чтобы они видели как мы катаемся ,если это аргументы для нашего возвращения, то зарубежным фигуристам, вообще не так не кажется.
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Так зарубежные спортсмены и соревнуются с нашими. Или Малинин уже не наш?
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Кто-нибудь, скажите Антону, что Анне и Саше на последней олимпиаде было больше 17 лет.
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ну в общем тексте это выгладит не так пафосно, надо сказать
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А как же, пусть Малинин,Кагияма,Хао Сям Фа,Уно приедут и покатаются с нашими бриллиантами.Они точно раскроют клюв от удивления.Особенно от того,как лихо двукратный ЧР вприсядку носом в лед свои прыжки приземляет,в цирк ходить Дю Солей не надо,только к нам на соревнования.
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