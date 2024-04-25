Антон Сихарулидзе: «Будем отстаивать медали командника ОИ-2022, подали апелляцию в суд. Будем бороться за правду – это все, что мы можем сделать»

Теги сборная России допинг Антон Сихарулидзе ФФКР Олимпиада-2022 Камила Валиева Фигурное катание

Сихарулидзе надеется, что удастся отстоять золото России в команднике ОИ-2022.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Все результаты Валиевой с этой даты были аннулированы. Российские фигуристы лишились первого места в командном турнире Олимпиады-2022, позже ISU присудил россиянам бронзу.

– Какие выводы федерация сделала из истории Камилы Валиевой?

– Допинговая тема постоянно звучит, мы постоянно с этим боремся. Постоянно проходят семинары, взаимодействия со спортсменами – все рассказываем, направляем. Все, что можно, мы делаем. Я не знаю, что еще сделать, чтобы обезопасить спортсменов от желания или случайностей. Не могу представить, что это еще должно быть.

Важно быть внимательными прежде всего к случайностям в тренерских штабах, самим спортсменам понимать: в списке запрещенных препаратов чего только нет. Можно купить таблетку от головной боли, и какая-то субстанция будет в списке WADA. Нужно быть очень прагматичным в этом плане. Врач федерации 24/7 на телефоне, ведет работу.

– Разговаривал ли ты с ребятами, которые были лишены олимпийского титула?

– Глубоко на эту тему – нет. Мы говорили, что будем стараться отстаивать эти медали, мы подали апелляцию в суд, чтобы доказать: такое решение неправомерно. Мы будем бороться за правду – это все, что мы можем сделать.

– У меня как у ведущего и комментатора большая проблема – называть ли этих ребят олимпийскими чемпионами или пропускать этот титул?

– В душе они у нас так и будут олимпийскими чемпионами, это несомненно. А как объявлять и официальное звание – давай чуть-чуть подождем.

Мы будем бороться и надеемся, что правда восторжествует и нам не придется возвращаться к этому вопросу, – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе в подкасте Максима Транькова на Первом канале.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

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10 комментариев
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Есть такие юристы - они по заведомо проигрышному делу обещают легковерному клиенту золотые горы. А если что не вышло - значит, кругом коррупция)) Вот очень напоминает - как они тут собрались золото отстаивать. Вы бронзу не прохлопайте.
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Всем фигуристам и их родителям сделать выводы, что если ты на что-то соглашаешься, то ты и останешься виноватым, а эти все выйдут сухими из воды.
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Борцуны с допингом в детском ФК не хотят начать бороться для начала?

Валиева же вершина айсберга, который вырос на распиле бюджетных бабок
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Я хочу материться🤬
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Главное-деда Камилы подключайте и все разрулится))
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Видел я в квн команду борцов, смешные
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Кстати, а Антону кто-нибудь задавал вопрос об актуальном составе сборной? А то спортс целое расследование провели. Хотелось бы, чтобы наконец поставили все точки над i, исключили Камилу из состава (как будто бы это никого не должно удивить или обидеть). Устроили цирк ей богу, а спортс и рад похайповать.
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Зачем Сихарулидзе дал это интервью - вообще непонятно. Выставить себя посмешищем? Думал, он умнее. Вероятно многие думали, что он умнее.
В деле Камилы ясно видны уши договорняка. Точнее, наша федерация думает, что с ними договорились. И до сих пор не понимает, что их развели, бросив как кость собакам бронзовые медали.
Будут бороться они. Ну конечно. Видели мы как они поборолись в суде за Камилу.
Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
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Ответ Гаммаглобулин
Есть такие юристы - они по заведомо проигрышному делу обещают легковерному клиенту золотые горы. А если что не вышло - значит, кругом коррупция)) Вот очень напоминает - как они тут собрались золото отстаивать. Вы бронзу не прохлопайте.
Наверное он все же бронзовые медали для ребят имел ввиду.
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