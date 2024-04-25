Антон Сихарулидзе: «Будем отстаивать медали командника ОИ-2022, подали апелляцию в суд. Будем бороться за правду – это все, что мы можем сделать»

Сихарулидзе надеется, что удастся отстоять золото России в команднике ОИ-2022.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Все результаты Валиевой с этой даты были аннулированы. Российские фигуристы лишились первого места в командном турнире Олимпиады-2022, позже ISU присудил россиянам бронзу.

– Какие выводы федерация сделала из истории Камилы Валиевой?

– Допинговая тема постоянно звучит, мы постоянно с этим боремся. Постоянно проходят семинары, взаимодействия со спортсменами – все рассказываем, направляем. Все, что можно, мы делаем. Я не знаю, что еще сделать, чтобы обезопасить спортсменов от желания или случайностей. Не могу представить, что это еще должно быть.

Важно быть внимательными прежде всего к случайностям в тренерских штабах, самим спортсменам понимать: в списке запрещенных препаратов чего только нет. Можно купить таблетку от головной боли, и какая-то субстанция будет в списке WADA. Нужно быть очень прагматичным в этом плане. Врач федерации 24/7 на телефоне, ведет работу.

– Разговаривал ли ты с ребятами, которые были лишены олимпийского титула?

– Глубоко на эту тему – нет. Мы говорили, что будем стараться отстаивать эти медали, мы подали апелляцию в суд, чтобы доказать: такое решение неправомерно. Мы будем бороться за правду – это все, что мы можем сделать.

– У меня как у ведущего и комментатора большая проблема – называть ли этих ребят олимпийскими чемпионами или пропускать этот титул?

– В душе они у нас так и будут олимпийскими чемпионами, это несомненно. А как объявлять и официальное звание – давай чуть-чуть подождем.

Мы будем бороться и надеемся, что правда восторжествует и нам не придется возвращаться к этому вопросу, – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России ( ) в подкасте Максима Транькова на Первом канале.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет