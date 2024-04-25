Антон Сихарулидзе: «Бывали ситуации, когда в танцах все удивлялись оценкам, результатам. Но мы большое внимание уделили судейству именно здесь»

Теги сборная России танцы на льду Антон Сихарулидзе ФФКР судьи Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался о судействе в танцах на льду в России.

«Если мы дотронемся до танцев на льду – своеобразный у нас вид, мы с улыбкой говорим о танцах. Сейчас, наверное, смена поколений. Есть молодые ребята, которые еще не бриллиантики, но уже такие алмазики. Как прошли турниры в танцах, дает нам основание думать, что эти пары могут прогрессировать.

Бывали ситуации, когда в танцах все удивлялись оценкам, результатам. Но мы большое внимание уделили судейству именно здесь. Думаю, эти шаги сыграли роль – я не слышал ни от одного специалиста, чтобы на крупных соревнованиях распределение мест было не таким, как считают люди, которые разбираются в танцах. Это наше общее достижение. И судьи к нам прислушались, и тренеры успокоились – начали тренировать, а не заниматься судейством.

Конкуренция в танцах увеличилась, ребята вынуждены пахать: чтобы лидеры могли устоять, а отстающие могли догнать. Следующий сезон может принести сюрпризы – приятные.

Если проецировать наши танцы на мировые, надо отметить: от лидеров мы пока что отстаем. Нужно говорить объективно и понимать это. В моем понимании – в мировом фигурном катании активно не развился ни один вид, кроме танцев. Именно танцы за последние годы как-то шагнули вперед, на них стало интересно смотреть, появились интересные программы. Болельщик тоже это увидел, у танцев сейчас много зрителей.

В мировом фигурном катании в танцах шаг вперед сделан. Нам нужно сделать два. Мы верим в тренерские штабы – у нас есть на кого опираться и от кого ждать интересного катания. Мы ожидаем прорыва – и это небезосновательно», – сказал и. о. главы Федерации фигурного катания России.

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9 комментариев
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Настоящий политик. Рассказывает про судейство в наших танцах, как достижение😁🙈
"И судьи к нам прислушались, и тренеры успокоились – начали тренировать, а не заниматься судейством." И все счастливы, да? Но только зрители (они ж ни в чем не разбираются) уже смеются над судейством в танцах, где все расставлено заранее, и лидерам сыпят заоблачные баллы.
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«В моем понимании – в мировом фигурном катании активно не развился ни один вид, кроме танцев»
Малинин с четверным акселем и фантастическим прокатом на ЧМ, и Трусова с пятиквадкой вышли из чата
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Мне кажется, что не мировые танцы сделали шаг вперед, а российские танцы сделали два шага назад. Место безоговорочных лидеров, которое после пападакисов освободилось, никто не занял. Есть те, кто очередь выстоял, но первая тройка ЧМ примерно одного уровня, без гениев.
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Судейство везде должно быть какое надо, то есть, объективное и по правилам, а не только в танцах. Нужно следить, чтобы высокие компоненты были только у тех, кто их действительно заслуживает.
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Где Малинин и где танцы мировые? Кто из них шагнул впереди планеты всей? Мне кажется идёт тенденция превратить фк в смотрибельное шоу. С красивыми фигуристами, С красивыми костюмами и музыкой. Но ведь это все- таки спорт. Спорт высоких достижений.
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Навели порядок в судействе? Ага, как же. Как работали судьи по,методичке, так и работают. Попробуй столкни кого-то. Все в очереди стоят. А судьи не судят здесь и сейчас, а только треплют нам нервы
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Ответ olvl
Судейство везде должно быть какое надо, то есть, объективное и по правилам, а не только в танцах. Нужно следить, чтобы высокие компоненты были только у тех, кто их действительно заслуживает.
да чтоб хотя бы (ну хотя бы) соблюдали уже имеющиеся правила. а то правила есть, но какие-то судьи их соблюдают, какие-то - нет, а в целом - все они правы
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В ожидании очередного прорыва. Лидеры на расслабоне катаются, потому что лидерство обеспечено, если не падать. Хотя и это сезон назад не мешало выигрывать.
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у нас очень неплохие пары появились, те же Хавронина/Нарижный, Чиризано/Пасечник, Кагановская/Некрасов, Жданова/Бабаев-Смирнов, Леонтьева/Горелкин. В следующем сезоне талантливые пары из юниоров перейдут во взрослые. Пока непонятно, останутся в России Морозов и Еременко, тоже неплохая пара. Надеюсь, Лизе Шанаевой подберут хорошего партнера. Так что рано хоронить. Главное - эти бриллианты обеспечить хорошими программами.
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