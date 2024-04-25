Антон Сихарулидзе: «Бывали ситуации, когда в танцах все удивлялись оценкам, результатам. Но мы большое внимание уделили судейству именно здесь»

Антон Сихарулидзе высказался о судействе в танцах на льду в России.

«Если мы дотронемся до танцев на льду – своеобразный у нас вид, мы с улыбкой говорим о танцах. Сейчас, наверное, смена поколений. Есть молодые ребята, которые еще не бриллиантики, но уже такие алмазики. Как прошли турниры в танцах, дает нам основание думать, что эти пары могут прогрессировать.

Бывали ситуации, когда в танцах все удивлялись оценкам, результатам. Но мы большое внимание уделили судейству именно здесь. Думаю, эти шаги сыграли роль – я не слышал ни от одного специалиста, чтобы на крупных соревнованиях распределение мест было не таким, как считают люди, которые разбираются в танцах. Это наше общее достижение. И судьи к нам прислушались, и тренеры успокоились – начали тренировать, а не заниматься судейством.

Конкуренция в танцах увеличилась, ребята вынуждены пахать: чтобы лидеры могли устоять, а отстающие могли догнать. Следующий сезон может принести сюрпризы – приятные.

Если проецировать наши танцы на мировые, надо отметить: от лидеров мы пока что отстаем. Нужно говорить объективно и понимать это. В моем понимании – в мировом фигурном катании активно не развился ни один вид, кроме танцев. Именно танцы за последние годы как-то шагнули вперед, на них стало интересно смотреть, появились интересные программы. Болельщик тоже это увидел, у танцев сейчас много зрителей.

В мировом фигурном катании в танцах шаг вперед сделан. Нам нужно сделать два. Мы верим в тренерские штабы – у нас есть на кого опираться и от кого ждать интересного катания. Мы ожидаем прорыва – и это небезосновательно», – сказал и. о. главы Федерации фигурного катания России.