Антон Сихарулидзе: «На ЧМ наши пары железно могли бы претендовать на золото, серебро, бронзу. Я в этом уверен»

Антон Сихарулидзе уверен, что российские пары взяли бы медали на ЧМ в Монреале.

– Смотрел ли ты прошедший ЧМ? И как бы наши спортсмены смотрелись на фоне иностранных?

– Да, конечно, смотрел. Очень сложно говорить про заочные выступления – спортсменам надо находиться на одном льду. Но, теоретически рассуждая, можно пройтись по видам.

Парное катание. Думаю, наше парное катание не просто конкурентоспособно – они лидеры. А вот одна-две пары из других стран могли бы быть конкурентоспособными, если наши делают ошибки. У нас в парах серьезнейшая борьба: не только Бойкова-Козловский и Мишина-Галлямов, но и целый ряд пар, которые катаются примерно на их уровне и постоянно прогрессируют.

Нашим лидерам нельзя работать спустя рукава, потому что их подпирают со всех сторон. Если задуматься, я не могу сказать, какие результаты будут на следующий год – именно в катании, а не по занимаемым местам. Кто-то может выстрелить и поддавить лидеров.

На ЧМ наши пары железно могли бы претендовать на золото, серебро, бронзу. Я в этом уверен, – сказал и. о. главы Федерации фигурного катания России.