Антон Сихарулидзе: «На ЧМ наши пары железно могли бы претендовать на золото, серебро, бронзу. Я в этом уверен»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Антон Сихарулидзе уверен, что российские пары взяли бы медали на ЧМ в Монреале.

– Смотрел ли ты прошедший ЧМ? И как бы наши спортсмены смотрелись на фоне иностранных?

– Да, конечно, смотрел. Очень сложно говорить про заочные выступления – спортсменам надо находиться на одном льду. Но, теоретически рассуждая, можно пройтись по видам.

Парное катание. Думаю, наше парное катание не просто конкурентоспособно – они лидеры. А вот одна-две пары из других стран могли бы быть конкурентоспособными, если наши делают ошибки. У нас в парах серьезнейшая борьба: не только Бойкова-Козловский и Мишина-Галлямов, но и целый ряд пар, которые катаются примерно на их уровне и постоянно прогрессируют.

Нашим лидерам нельзя работать спустя рукава, потому что их подпирают со всех сторон. Если задуматься, я не могу сказать, какие результаты будут на следующий год – именно в катании, а не по занимаемым местам. Кто-то может выстрелить и поддавить лидеров.

На ЧМ наши пары железно могли бы претендовать на золото, серебро, бронзу. Я в этом уверен, – сказал и. о. главы Федерации фигурного катания России.

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4 комментария
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Хорошо с уверенностью говорить о том чего не случится.
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И это только на ЧМ по футболу ....
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Не люблю навешивание гипотетических медалей, но в случае с парами я согласна с Антоном. Любая пара из нашей первой пятерки в разы сильнее пар на мире.
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Мы тоже уверены. Только спортсменам от этого не легче.
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