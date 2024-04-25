«Малинину мы всегда будем рады. Добро пожаловать в ФФКР, готовы рассматривать любые предложения». Сихарулидзе о натурализации спортсменов
Антон Сихарулидзе заявил, что Россия с радостью примет Илью Малинина.
Американский фигурист Илья Малинин – сын Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших в свое время за Россию и Узбекистан. В этом году он стал чемпионом мира.
– В России была тенденция, когда мы натурализовывали спортсменов: Елена Бережная, моя супруга Татьяна Волосожар, Юко Кавагути.
– На это я могу одно сказать. Новоиспеченному чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады.
Добро пожаловать в Федерацию фигурного катания России, готовы рассматривать любые предложения, – сказал Сихарулидзе в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.
«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку
«Илья все равно русский – родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира – тренер в Сибири
Чем его мы можем завлечь, кроме вагонов бабла? Метро в Москве настолько красивое, что Такер Карлсон в нем жить собрался?
Губа Сихарулидзе не дура.
Внутренние соревнования только для внутреннего потребления.
Нафига это Малинину?))
Где-то далеко, в памяти моей
Сейчас как в детстве тепло...