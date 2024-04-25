«Малинину мы всегда будем рады. Добро пожаловать в ФФКР, готовы рассматривать любые предложения». Сихарулидзе о натурализации спортсменов

Теги Антон Сихарулидзе ФФКР сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Антон Сихарулидзе заявил, что Россия с радостью примет Илью Малинина.

Американский фигурист Илья Малинин – сын Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших в свое время за Россию и Узбекистан. В этом году он стал чемпионом мира.   

– В России была тенденция, когда мы натурализовывали спортсменов: Елена Бережная, моя супруга Татьяна Волосожар, Юко Кавагути.

– На это я могу одно сказать. Новоиспеченному чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады.

Добро пожаловать в Федерацию фигурного катания России, готовы рассматривать любые предложения, – сказал Сихарулидзе в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

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29 комментариев
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Илья уже бежит, роняя тапки…))))))
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Аж чаем подавилась, хохотала до слез))))) Надеюсь, Малинин уже в самолете ?
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Ахахахахахха рады они будут!)) почему американцы должны отпустить своего чемпиона мира, а у нас даже не членов сборной не отпускают????
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От таких двойных стандартов Дарио, наверное, плохо стало.
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Срал Малинин на такое непристойное предложение

Чем его мы можем завлечь, кроме вагонов бабла? Метро в Москве настолько красивое, что Такер Карлсон в нем жить собрался?
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А на том берегууу
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Чужих ЧМ берем с радостью, а своих топ спортсменов не отпустим. Как это называется?
Губа Сихарулидзе не дура.
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Ответ Westmoreland
Только Траньков может задавать такие глупые вопросы.
чтоб напомнить о себе и своей жене.
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Во мечты.
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спасибо, Антонио, поднял настроение с утра
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Илюшенька, мы тебя очень ждём! У нас очень много льда! (с)
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Только Траньков может задавать такие глупые вопросы.
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Кататься только с русскими и белорусами либо борьба за медали ЧМ, ОИ, сложный выбор)))
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Зачем Малинину Россия, если он родился и вырос в Америке и ему проще общаться на английском?
Внутренние соревнования только для внутреннего потребления.
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Вот это он выдал))) Ни Илья, ни его родители вроде на д...чков не похожи.
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Вопрос один.
Нафига это Малинину?))
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Ответ petrovson
А на том берегууу
Не, не так.
Где-то далеко, в памяти моей
Сейчас как в детстве тепло...
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Ответ Wiley Fox
Срал Малинин на такое непристойное предложение Чем его мы можем завлечь, кроме вагонов бабла? Метро в Москве настолько красивое, что Такер Карлсон в нем жить собрался?
berezki
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Ответ avr212
Вопрос один. Нафига это Малинину?))
Если всё-таки его поймают на допинге, то у нас он будет героем нации и лицом спорта, а в США изгоем и позорником.
+4
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Нет, спасибо)
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А вообще, какие же двойные стандарты у нас. Одни г..., другие - приезжайте. Пусть живёт и работает в нормальных условиях, в которых есть всё, чтобы ощущать себя счастливым. И портить парню тоже ничего не надо, эти ваши "ура, он наш" точно не нужны, пусть спокойно строит карьеру. Занимайтесь лучше нашими парнями и девчонками, они в этом больше нуждаются.
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Илье больше делать нечего, как приезжать к нам)
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Федерация ФКUS ржет.
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Ответ Wiley Fox
Срал Малинин на такое непристойное предложение Чем его мы можем завлечь, кроме вагонов бабла? Метро в Москве настолько красивое, что Такер Карлсон в нем жить собрался?
Тем, что На ОИ26 не попадет.
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Где-то далеко задумался один чемпион мира...
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