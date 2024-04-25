«Малинину мы всегда будем рады. Добро пожаловать в ФФКР, готовы рассматривать любые предложения». Сихарулидзе о натурализации спортсменов

Антон Сихарулидзе заявил, что Россия с радостью примет Илью Малинина.

Американский фигурист – сын Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших в свое время за Россию и Узбекистан. В этом году он стал чемпионом мира.

– В России была тенденция, когда мы натурализовывали спортсменов: Елена Бережная, моя супруга Татьяна Волосожар, Юко Кавагути.

– На это я могу одно сказать. Новоиспеченному чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады.

Добро пожаловать в Федерацию фигурного катания России, готовы рассматривать любые предложения, – сказал в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

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