Дед Ильи Малинина: «Сальто не надо разрешать, иначе будут серьезные травмы. Не понимаю, чем думают в ISU»

Теги сборная России ISU сборная США мужское катание Этери Тутберидзе Илья Малинин Валерий Малинин Фигурное катание

Дед Ильи Малинина призвал ISU не разрешать элемент сальто в программах.

Сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в июне.

– Четверные у женщин – это реалии времени, здесь ничего не сделаешь. Этери Тутберидзе запустила эту машину, теперь ее не остановить, обратного пути нет. Западники пытаются рассуждать: зачем эти четверные, лучше развивать вторую оценку – хореографию, эстетику. Но это только разговоры.

В то же время они хотят вернуть сальто в программы. Получается, с одной стороны они говорят, что четверные не нужны, а с другой, вводят элемент, на котором люди будут биться. Это сложно координируемое движение – тем более на льду, тем более на коньках, в скольжении.

Сейчас мальчики и девочки, бывает, серьезно падают с четверных прыжков, получают травмы. Но тут речь о вращении вокруг продольной оси, а вокруг поперечной вниз головой?.. Это очень сложный элемент.

– В то же время хотят убрать один прыжковый элемент из произвольной.

– Сами себе противоречат.

Мое мнение, что сальто не надо разрешать, иначе будут серьезные травмы. Если разрешат, то все будут стремиться его делать, стараться, биться. Но это уже акробатика, это серьезно. И тут даже не так важно – в дорожке будет элемент или отдельно, тут дело случая.

Не понимаю, чем думают в ISU. Убирать четверные и заниматься только хореографической стороной – тоже неправильно. Фигурное катание планомерно развивается, не надо выдумывать что-то сверхъестественное, – рассказал дед чемпиона мира по фигурному катанию Ильи Малинина Валерий Малинин в интервью Sports.

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5 комментариев
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Действительно, никакой логики, когда упрошают прыжки, но добавляют сальто.
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+7
Ответ Anita Levchenko
Не представляю людей, кто будет об него биться, не будучи уверенным в нём на 100%😏 У нас Мурад вроде ещё на коньки не встал😅
Вам любой выступающий скажет, что сцена - это большая лотерея и пойти не так может что угодно и везде и даже когда уверен в себе на 100%.
Просчитать всё невозможно. Страз попал под конек, лед мягче, чем привык, запнулся случайно, длинный хвост волос хлестнул по глазам, шнурок порвался и ты летишь на шею. Не на бок, не на задницу, а на шею
+4
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+4
Дед не своей работой занимается - ему надо срочно в Технический комитет ISU !
+2
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+2
Это правда против логики.Ису пытаются убрать сложность объясняя это тем чтобы фигуристы не рисковали здоровьем и имели длинные карьеры,но тут же хотят разрешить сальто.Да и четверные опасны,но на квадах вы себе ноги можете попереломать,а на сальто шею
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