Дед Ильи Малинина: «Сальто не надо разрешать, иначе будут серьезные травмы. Не понимаю, чем думают в ISU»

Дед Ильи Малинина призвал ISU не разрешать элемент сальто в программах.

Сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в июне.

– Четверные у женщин – это реалии времени, здесь ничего не сделаешь. Этери Тутберидзе запустила эту машину, теперь ее не остановить, обратного пути нет. Западники пытаются рассуждать: зачем эти четверные, лучше развивать вторую оценку – хореографию, эстетику. Но это только разговоры.

В то же время они хотят вернуть сальто в программы. Получается, с одной стороны они говорят, что четверные не нужны, а с другой, вводят элемент, на котором люди будут биться. Это сложно координируемое движение – тем более на льду, тем более на коньках, в скольжении.

Сейчас мальчики и девочки, бывает, серьезно падают с четверных прыжков, получают травмы. Но тут речь о вращении вокруг продольной оси, а вокруг поперечной вниз головой?.. Это очень сложный элемент.

– В то же время хотят убрать один прыжковый элемент из произвольной.

– Сами себе противоречат.

Мое мнение, что сальто не надо разрешать, иначе будут серьезные травмы. Если разрешат, то все будут стремиться его делать, стараться, биться. Но это уже акробатика, это серьезно. И тут даже не так важно – в дорожке будет элемент или отдельно, тут дело случая.

Не понимаю, чем думают в ISU. Убирать четверные и заниматься только хореографической стороной – тоже неправильно. Фигурное катание планомерно развивается, не надо выдумывать что-то сверхъестественное, – рассказал дед чемпиона мира по фигурному катанию Ильи Малинина Валерий Малинин в интервью Sports.

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