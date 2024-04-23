Дед Малинина о произвольной фигуриста: «Есть место для совершенствования. Илье надо еще многого достичь в хореографии, скольжении»

Дед Ильи Малинина заявил, что фигуристу нужно совершенствоваться в хореографии.

В минувшем сезоне американец Илья Малинин стал чемпионом мира, установив рекорд по баллам за произвольную программу (227,79).

– Его произвольная – лучшая в истории мужского фигурного катания? По оценкам это так.

– Есть место для совершенствования. Есть еще многое, чего ему надо достичь в хореографии, скольжении. В прыжках он молодец. Во второй оценке он очень прибавил за последний год, но всегда есть над чем работать.

– На это повлиял прошлогодний ЧМ? Казалось, он разочарован результатом.

– Конечно, он расстроился из-за третьего места. Он очень амбициозный, всегда выходит и бьется.

Даже в детстве он иногда не хотел тренироваться: мальчишки – тяжелый народ, их надо все время заставлять. Мы ему говорили: ты приедешь на региональные соревнования и займешь 5-е место из 5 участников, потому что соперники тренируются хорошо. А он отвечал: я не проиграю. Приезжает первый или второй – и что тут скажешь? Он умеет собираться, заставлять себя.

На этом чемпионате мира он катался после травмы. Татьяна (мать фигуриста – Sports) мне рассказывала потом, что они уже думали: ну будь что будет, раз не может – то не может. Было желание отказаться, снять его с турнира. Но он немножко расшевелился, решили, что будет катать. А он взял и собрался – это удивительно.

– И даже не упростил программу.

– Он молодец, настоящий борец. И так во всем: до того, как он прыгнул четверной аксель, говорил: я все равно его сделаю. И сделал. Спортсмена такого уровня уже не заставишь, у него должно быть внутреннее ощущение: он готов или не готов к такому прыжку.

Порой выводишь спортсмена на старт и знаешь: этого надо настраивать, а этому лучше дать свободу действий, потому что он сам настроится, а ты только внесешь разлад в его подготовку. Илья настраивается сам, – рассказал дед фигуриста Валерий Малинин в интервью Sports.

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