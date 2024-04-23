Дед Малинина: «У Ильи есть амбиции. Для спортсмена Олимпиада – высшая ступень, до которой надо дойти. Надеемся, все сложится»

Дед Ильи Малинина рассказал о планах фигуриста на Олимпиаду и после карьеры.

В минувшем сезоне 19-летний американец Илья Малинин стал чемпионом мира в одиночном катании.

– Илья тоже пойдет в тренеры, продолжит династию?

– Это зависит от него, не знаю. У него уже сейчас богатый багаж, он уже спокойно может работать тренером. Он хочет быть архитектором. Но одно дело мысль, а другое – жизнь. Может, и будет архитектором. Пока он учится в колледже.

– То есть, возможен сценарий как у Нэтана Чена: Олимпиада – а потом концентрация на учебе?

– До Олимпиады надо дожить, доработать. Два сезона – это очень серьезный срок. Нужно показывать результаты, идет большая нагрузка. Я больше всего беспокоюсь за здоровье – все те же сухожилия, суставы. Лучше не загадывать.

Конечно, у него есть амбиции. Он уже сейчас по регалиям опередил маму (Татьяну Малинину – Sports). Для спортсмена Олимпиада – высшая ступень, до которой надо дойти. Мы надеемся, что все сложится, – рассказал дед фигуриста Валерий Малинин в интервью Sports.

Также Валерий Малинин отметил, что раньше Илья хотел попробовать свои силы в футболе.

– Кто-то из наших ребят рассказывал: они выступали на этапе Гран-при в одной разминке с Ильей. Они все напряжены, тренируют элементы, а Илья пришел – мяч попинал, вышел на лед – четверные сделал и все. Как с ним соревноваться? Мяч он любит, поэтому и хотел в футбол.

– Хорошо, что не пошел?

– Ха-ха. А может, был бы Месси, – ответил Валерий Малинин.

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