Галлямов поздравил Мишину с днем рождения: «Всегда желаю ей самого лучшего. Мы через столько прошли за эти годы»

Александр Галлямов назвал главные качества Анастасии Мишиной.

Сегодня Мишиной исполняется 23 года.

– Назовите главные качества Насти в спорте.

– Первое – хладнокровность, Настя готова к любым соревнованиям. И я всегда это вижу, когда выходим на старты. Второе – большая надежность. И это, наверное, одно из главных качеств, для достижения результата на льду. Третье – уверенность, когда мы исполняем программы, то Настя не боится катать. Сейчас в спорте этого очень сильно не хватает спортсменам. И открою небольшой секрет. Настя сама проявляет инициативу в исполнении новых элементов, что опять же говорит про ее уверенность.

– Вспомните день знакомства. Какое возникло впечатление?

– Когда я только пришел в парное катание, мы катались в одной группе. Она выступала с другим партнером – я видел ее выбросы и восхищался. Она летела, как выстрел из пушки. Это было завораживающе красиво. Для меня это казалось чем‑то невероятным.

– Какая Настя на тренировках?

– Очень упорная, азартная. Если у нас что‑то не выходит, то все равно надо попробовать еще раз, чтобы этот элемент получился. Ну и, конечно, очень позитивная, веселая. Мы можем классно пошутить, посмеяться, это тоже немаловажное качество.

– Чтобы вы пожелали ей на день рождения?

– Я всегда желаю ей самого лучшего. Мы через столько прошли за эти годы. Мы с тренерами тепло поздравили ее, – сказал .