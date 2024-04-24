Галлямов поздравил Мишину с днем рождения: «Всегда желаю ей самого лучшего. Мы через столько прошли за эти годы»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов назвал главные качества Анастасии Мишиной.

Сегодня Мишиной исполняется 23 года.

– Назовите главные качества Насти в спорте.

– Первое – хладнокровность, Настя готова к любым соревнованиям. И я всегда это вижу, когда выходим на старты. Второе – большая надежность. И это, наверное, одно из главных качеств, для достижения результата на льду. Третье – уверенность, когда мы исполняем программы, то Настя не боится катать. Сейчас в спорте этого очень сильно не хватает спортсменам. И открою небольшой секрет. Настя сама проявляет инициативу в исполнении новых элементов, что опять же говорит про ее уверенность.

– Вспомните день знакомства. Какое возникло впечатление?

– Когда я только пришел в парное катание, мы катались в одной группе. Она выступала с другим партнером – я видел ее выбросы и восхищался. Она летела, как выстрел из пушки. Это было завораживающе красиво. Для меня это казалось чем‑то невероятным.

– Какая Настя на тренировках?

– Очень упорная, азартная. Если у нас что‑то не выходит, то все равно надо попробовать еще раз, чтобы этот элемент получился. Ну и, конечно, очень позитивная, веселая. Мы можем классно пошутить, посмеяться, это тоже немаловажное качество.

– Чтобы вы пожелали ей на день рождения?

– Я всегда желаю ей самого лучшего. Мы через столько прошли за эти годы. Мы с тренерами тепло поздравили ее, – сказал Галлямов.

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9 комментариев
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Настю с днем рождения. Саша перечислил все замечательные достоинства парницы. Выбросы у Насти классные. Желаю Насте и Саше интересных программ, чего-то ультра сишного главное как она хотела чего-то озорного. Ей удачи, новых побед. Очень люблю вашу пару.
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тоже бы охарактеризовала Настю как надежную, уверенную и стойкую - производит такое впечатление она. С Днём рождения Анастасию, здоровья и успехов!
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Настю с Днём рождения ! Здоровья, счастья, радости, любви, удачи и успехов в спорте и по жизни !
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С Днём рождения, Анастасия!!!!! 🥇🥇🥇
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Анастасия - просто фантастическая супер-парница!
А ещё умница и красавица!
От всей души поздравляю с Днем рождения!
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С днем рождения Настюшу, здоровья ей и гладкого льда. Удивительно, что ей уже 23, позади много побед, а впереди еще много спорта.
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С днем рождения Настена 👍
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С днём рождения прекрасную Анастасию! Желаю здоровья, счастья, исполнения желаний, радости от жизни, а от работы удовольствия! Всего наилучшего Насте!
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Самая позитивная и надёжная парница:)
Здоровья и подольше нас радовать - а так всё есть.
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