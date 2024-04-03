Радионова об уходе Ветлугина от Мишина: «Может быть, переход станет для Матвея новым глотком воздуха. Но у них был хороший тандем»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Рукавицын Елена Радионова Матвей Ветлугин Фигурное катание

Радионова прокомментировала новость об уходе Матвея Ветлугина из группы Мишина.

Сам Ветлугин накануне сообщил, что находится на просмотре у Евгения Рукавицына.  

«Может быть, этот переход станет для Матвея новым глотком воздуха и нужно было что‑то менять. Но у них с Алексеем Николаевичем был хороший тандем.

Мишин – один из лучших тренеров в мире, тяжело с кем‑то его сравнивать. Пойдет ли эта смена на пользу Матвею, узнаем только по результатам», – сказала призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова. 

Татьяна Мишина: «Ветлугин выразил желание поработать с другим тренерским штабом. Конфликтных ситуаций не было»

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5 комментариев
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Если бы был хорошмй тандем, Матвей не стал бы искать новую команду. Тем более, их отношения со стороны не выглядели идеальными...
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ИМХО, но я бы не назвала этот тандем Мишин-Ветлугин хорошим, мне всегда казалось, что у профессора есть любимчики и "остальные" ученики, в отношении которых он часто не скрывает раздражения. Кмк, ко вторым относится и талантливый Глеб Лутфуллин.
Возможно, Глеб тоже найдёт другого тренера.
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Где смотреть первенство? Там заблокировали трансляцию
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Было втдно, что Матвею нужны перемены. Он очень талантлив, быстро стал популярен, удачи ему в новом штабе.
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Ответ Ann P
Где смотреть первенство? Там заблокировали трансляцию
https://www.youtube.com/watch?v=s3t3zTdFYXk
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