Радионова об уходе Ветлугина от Мишина: «Может быть, переход станет для Матвея новым глотком воздуха. Но у них был хороший тандем»

Радионова прокомментировала новость об уходе Матвея Ветлугина из группы Мишина.

Сам Ветлугин накануне сообщил, что находится на просмотре у Евгения Рукавицына.

«Может быть, этот переход станет для Матвея новым глотком воздуха и нужно было что‑то менять. Но у них с Алексеем Николаевичем был хороший тандем.

Мишин – один из лучших тренеров в мире, тяжело с кем‑то его сравнивать. Пойдет ли эта смена на пользу Матвею, узнаем только по результатам», – сказала призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.

Татьяна Мишина: «Ветлугин выразил желание поработать с другим тренерским штабом. Конфликтных ситуаций не было»