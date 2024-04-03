Радионова об уходе Ветлугина от Мишина: «Может быть, переход станет для Матвея новым глотком воздуха. Но у них был хороший тандем»
Радионова прокомментировала новость об уходе Матвея Ветлугина из группы Мишина.
Сам Ветлугин накануне сообщил, что находится на просмотре у Евгения Рукавицына.
«Может быть, этот переход станет для Матвея новым глотком воздуха и нужно было что‑то менять. Но у них с Алексеем Николаевичем был хороший тандем.
Мишин – один из лучших тренеров в мире, тяжело с кем‑то его сравнивать. Пойдет ли эта смена на пользу Матвею, узнаем только по результатам», – сказала призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.
Татьяна Мишина: «Ветлугин выразил желание поработать с другим тренерским штабом. Конфликтных ситуаций не было»
Возможно, Глеб тоже найдёт другого тренера.