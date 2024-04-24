Ирина Слуцкая: «Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов»

Ирина Слуцкая ответила на обвинения в применении допинга.

Чемпионка мира среди юниоров 2001 года Кристина Обласова в интервью «Чемпионату» рассказала о конфликтах со Слуцкой, а также заявила, что та употребляла допинг.

«Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты», – отметила Обласова.

«Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», – сказала двукратная чемпионка мира .

Кристина Обласова: «Мы скандалили со Слуцкой в раздевалках, кричали, даже порой дрались. И она несколько раз заявляла: «Ты у меня еще получишь, я тебе покажу, чтоб ты ноги переломала»