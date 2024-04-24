Ирина Слуцкая: «Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов»

Теги Ирина Слуцкая сборная России допинг женское катание Кристина Обласова Фигурное катание

Ирина Слуцкая ответила на обвинения в применении допинга.

Чемпионка мира среди юниоров 2001 года Кристина Обласова в интервью «Чемпионату» рассказала о конфликтах со Слуцкой, а также заявила, что та употребляла допинг.

«Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты», – отметила Обласова.

«Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», – сказала двукратная чемпионка мира Слуцкая.

Кристина Обласова: «Мы скандалили со Слуцкой в раздевалках, кричали, даже порой дрались. И она несколько раз заявляла: «Ты у меня еще получишь, я тебе покажу, чтоб ты ноги переломала»

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26 комментариев
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Я тоже не знаю никакую Обласову, хотя фигурным катанием интересуюсь полвека.Откуда её откопали и к чему все эти "ценные" сведения?
+17
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+14
мы тоже не знали о ней😂 до этого интервью
+13
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+12
Отлично ответила Ирина!
Действительно, кто это такая?
+12
-4
+8
Ответ Бузина
Слушайте, ну ноунэйм фигуристка - ЧМ среди юниоров, на минуточку. Мастер спорта международного класса. Это все-таки уже очень серьезный уровень. Прям она не помнит. Охотно верю, что девушки скандалили. У обеих очевидно непростой характер.
Вы знаете без гугла, кто такая фигуристка Татьяна Андреева и где она сейчас?)
+8
0
+8
Хахахахаха)))) Я так и думала. Ирка вряд ли даже вспомнит эту девицу. )))) Вместе со всеми ее "избиениями".
+9
-3
+6
Ответ Бузина
Слушайте, ну ноунэйм фигуристка - ЧМ среди юниоров, на минуточку. Мастер спорта международного класса. Это все-таки уже очень серьезный уровень. Прям она не помнит. Охотно верю, что девушки скандалили. У обеих очевидно непростой характер.
С Гуглом мы теперь тоже знаем)
+5
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+5
Молодец, Ирина 😁🔥
+13
-9
+4
Звезда сегодняшнего дня на сайте "Чемпионата" и Спортса...
+5
-1
+4
Ответ imaxim
Ничего она не помнит, еще скажите, что она помнит всех участниц ЧР с кем соревновалась
Ну кто ей морду набил, она точно помнит. Стыдно признаваться)
+6
-2
+4
Ответ Raduga
Конечно не врет..Зачем ей врать?)
Денежку получить
+3
0
+3
Ответ Raduga
Ну кто ей морду набил, она точно помнит. Стыдно признаваться)
Ну да, подросток 13 лет набил морду девушке 18. Охотно верится.
+2
0
+2
Ответ Raduga
Ну кто ей морду набил, она точно помнит. Стыдно признаваться)
Конечно ей набили, Обласова же не врет)
+2
0
+2
Ответ Бузина
Слушайте, ну ноунэйм фигуристка - ЧМ среди юниоров, на минуточку. Мастер спорта международного класса. Это все-таки уже очень серьезный уровень. Прям она не помнит. Охотно верю, что девушки скандалили. У обеих очевидно непростой характер.
Конечно, особенно это очевидно, когда рассказывают 25 лет спустя
+2
0
+2
Помнит-помнит, но не признается)
+6
-4
+2
Ответ Нейля Данилова
Я тоже не знаю никакую Обласову, хотя фигурным катанием интересуюсь полвека.Откуда её откопали и к чему все эти "ценные" сведения?
"Скандалы, интриги, расследования"
Клики, комментарии и т. д. Желтизна дает хороший выхлоп в этом плане.
Вот и весь ответ.
+2
-1
+1
Слушайте, ну ноунэйм фигуристка - ЧМ среди юниоров, на минуточку. Мастер спорта международного класса. Это все-таки уже очень серьезный уровень.
Прям она не помнит.
Охотно верю, что девушки скандалили. У обеих очевидно непростой характер.
+11
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+1
реакция слуцкой на вью
ярчайшее свидетельство правдивости изложенных в нём фактов и личностных характеристик слуцкой...
+1
-1
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Ответ Raduga
Помнит-помнит, но не признается)
между ними 5 лет разница в возрасте - а это пропасть
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