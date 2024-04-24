Ирина Слуцкая: «Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов»
Ирина Слуцкая ответила на обвинения в применении допинга.
Чемпионка мира среди юниоров 2001 года Кристина Обласова в интервью «Чемпионату» рассказала о конфликтах со Слуцкой, а также заявила, что та употребляла допинг.
«Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты», – отметила Обласова.
«Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», – сказала двукратная чемпионка мира Слуцкая.
Кристина Обласова: «Мы скандалили со Слуцкой в раздевалках, кричали, даже порой дрались. И она несколько раз заявляла: «Ты у меня еще получишь, я тебе покажу, чтоб ты ноги переломала»
Действительно, кто это такая?
Клики, комментарии и т. д. Желтизна дает хороший выхлоп в этом плане.
Вот и весь ответ.
Прям она не помнит.
Охотно верю, что девушки скандалили. У обеих очевидно непростой характер.
ярчайшее свидетельство правдивости изложенных в нём фактов и личностных характеристик слуцкой...