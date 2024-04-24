Кристина Обласова: «Мы скандалили со Слуцкой в раздевалках, кричали, даже порой дрались. И она несколько раз заявляла: «Ты у меня еще получишь, я тебе покажу, чтоб ты ноги переломала»

Теги Елена Чайковская Жанна Громова Валентин Писеев Ирина Слуцкая сборная России ФФКР женское катание переходы Кристина Обласова Фигурное катание

Экс-фигуристка Кристина Обласова рассказала о конфликте с Ириной Слуцкой.

В годы карьеры обе спортсменки тренировались в группе Жанны Громовой. 

– Из-за чего и когда вы перешли от Громовой к Елене Чайковской?

– Я не очень хорошо помню, почему ушла от Громовой. Скорее всего, потому что у меня был очень сильный конфликт со Слуцкой. Мы жутко конфликтовали. Нас сталкивал лбами сам тогдашний президент Федерации фигурного катания [России] Валентин Писеев.

У Иры шел переходный возраст: она поправилась, у нее не получались сложные прыжки, началась раскоординация. А я, напротив, в свои 12-13 лет прыгала самые сложные элементы, мне все удавалось.

Писеев приходил на каток проверять, в какой форме Слуцкая перед соревнованиями, а мы с ней на одном льду в одно время тренировались. И он всегда выделял меня, что провоцировало ее на какие-то истерики, действия и так далее.

Однажды атмосфера стала просто невыносимой. Я прекрасно понимала, кто такая пока я и кто уже Слуцкая. Мы по-доброму попрощались с Громовой и расстались, – сказала чемпионка мира 2001 года среди юниоров Обласова.

– Вы не раз упоминали, что соперничество на тренировках проявлялось очень ярко, приводило к конфликтам. У вас же есть какая-то неприятная история с открученными шурупами на коньке?

– Это происходило неоднократно, такое случалось много раз. У меня накопилось немало подобных историй за период, когда каталась в группе со Слуцкой. Никаких камер на катке и прочего не было, поэтому в той ситуации с открученными шурупами я не могла посмотреть какие-то записи, чтобы узнать, кто это сделал. Но никто, кроме нее, не мог. На заходе в прыжок у меня ушло лезвие, я упала и сломала ногу. <...>

– Я не совсем поняла. Вы узнали, кто открутил вам шурупы?

– Мы скандалили со Слуцкой в раздевалках, кричали, даже порой дрались. И она несколько раз заявляла: «Ты у меня еще получишь, я тебе покажу, чтоб ты ноги переломала». Все в таком духе. Постоянно кто-то кому-то делал какие-то пакости. Резали платья перед соревнованиями, коньки воровали. Когда тренировалась в ЦСКА, у меня украли коньки, оказалось, их выбросили в пруд! <...>

– И переходить сразу в другую группу после перелома не стали?

– Нет, после той ситуации я просто набила морду Слуцкой, и все.

– То есть это действительно была Слуцкая, по вашему мнению?

– В тот период времени у нас была с ней настоящая война! Мы ругались, боролись. Она настраивала против меня всю группу, подговаривала, чтобы со мной не разговаривали. Ее слушались, потому что она считалась лидером и звездой. Царила настоящая дедовщина. Она устраивала «темную» то одному, то другому. В общем, у нее был какой-то сложный переходный возраст, по всей видимости. Хотя ей было уже 18-19 лет.

– Вполне взрослый, осознанный человек в таком возрасте, по идее.

– Она не была тогда достаточно взрослой, несмотря на возраст. За ней постоянно присматривали мама и папа. Привозили-увозили. Жили только ею, она не знала нормальной жизни. Света белого не видела вообще. Все время проводила на тренировках и общалась только с нами. Ее кругозор ограничивался фигурным катанием.

Поэтому по мозгам она была куда младше своих лет, чем другие люди. Тогда я сама этого еще не осознавала, но помню, как моя мама подходила к ее маме и пыталась разговаривать: «Слушай, у тебя уже девка взрослая, по мужикам пора. Почему она все с детьми играет, какие-то «темные» устраивает, бойкоты?» Но ничего не помогало, – добавила Обласова.

46 комментариев
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"Я не очень хорошо помню, почему ушла от Громовой." Но тут же почему-то вспоминает в подробностях. И вообще, к чему сейчас все это?
+19
-3
+16
Помню Ирину по крупным соревнованиям, смотрела, болела больше за Россию, чем за нее, её представляющую. Она была сильной, но лично для меня не очень смотрибельной. Её помню, крупные медали её тоже. Кто такая Обласова не знаю вообще(надо погуглить). Наверное не в прыжках подростковых дело или заносчивости, а чего ты достиг в итоге, какое Имя заработал своей карьерой.
+18
-2
+16
"Не очень хорошо помню...".

Похоже на то, что прекрасно всё помнит, и обида не прошла. Да и у Слуцкой характер действительно не сахар, истерику закатить для неё не проблема.
Вопрос только один - к чему сейчас эти рассказы? Одна из них достигла успехов в ФК, другую мало кто помнит, вообще дела давно минувших дней.
+18
-3
+15
Ответ Зиля Бадриева
Бутырская напротив рассказывала, что Ирину Писеев поддерживал, а ее нет
Мне кажется, многие фигуристы могут рассказать подобные истории, порой диаметрально противоположные)) И чаще всего они искренне уверены в своей правоте.
+14
0
+14
"я просто набила морду Слуцкой, и все".

😂
+11
-1
+10
Ответ kisliy33
сейчас эти рассказы для того, чтобы инфантильные фанаты помнили не только пару медалек, а то, каким реально был человек
Т.е Обласовой надо на слово верить и она точно не врет?)
+9
-1
+8
Впервые слышу о фигуристке Обласовой. У нее были еще достижения, кроме доблестного наброса на Слуцкую? Причем спустя столько лет, что и сама уже толком ничего не помнит. Кому пришло в голову взять у нее интервью?
+12
-4
+8
Ответ Зиля Бадриева
Бутырская напротив рассказывала, что Ирину Писеев поддерживал, а ее нет
Потому что тут уже Слуцкая была юной и перспективной относительно Бутырской. Писеев уже тогда действовал по сегодняшним лекалам пытаясь списывать тех кто постарше и кто в пубертате. Он и с тренерами так делал. Игоря Москвина пытался на пенсию отправить в 60 лет.
+8
0
+8
Кристина, зачем ты все это сейчас?
+7
0
+7
О! Похоже Слуцкая кому-то недавно дорожку перебежала, что раскопали настолько старую историю, и выбросили в СМИ.
+7
-1
+6
Обласова из того потерянного поколения женского ФК, которое должно было выступать как раз после ухода Слуцкой. Вместе с ней туда же Нелидину можно отправить, Тимошенко. В итоге они не справились и у нас появилась дыра на 5 лет. Если бы ругались поменьше, гляди и ситуация была бы другая.
Слуцкая, например, сумела собраться после неотбора на ГС-99, а они так ни разу туда и не попали почти
+5
0
+5
А с чего вдруг эту Обласову на мемуары потянуло?
И причем на негатив.
+7
-2
+5
Единственное попадание на ГС Обласовой - 16-е место на ЧЕ (!). Слуцкой в тот год не было, лечила васкулит. Кто мешал там результат показать?
+7
-3
+4
"Я точно не видела, что это Слуцкая испортила мои ботинки, но на всякий случай набила ей морду".
Высокие отношения.
+5
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+4
Ну вот, зато благодаря этому истеричному интервью люди вспомнят, что существовала фигуристка по фамилии Обласова))) А кто-то даже не вспомнит, а впервые услышит)

История про коньки, учитывая отсутствие доказательств, вообще клевета, за которую могут и наказать.
+7
-3
+4
После таких откровений кто-то удивляется, что Валиевой могли что-то в напиток подсыпать? Cut-throat среда.
+6
-3
+3
Ответ imaxim
Т.е Обласовой надо на слово верить и она точно не врет?)
Отвечаю не Вам, а тому комментатору, ниже, он ограничил возможность ответа:
Не мы, а вы.
Мы заходим не для чтения "скандальных откровений" тем более каких-то ноунеймов.
+3
-1
+2
Не удивительно. Слуцкая - скандальная бабенка, и даже сейчас, на пятом десятке, продолжает скандалить, только повод дай.
+5
-3
+2
Ответ N-fox
"Я не очень хорошо помню, почему ушла от Громовой." Но тут же почему-то вспоминает в подробностях. И вообще, к чему сейчас все это?
Спустя почти четверть века урвать, наконец, свою минуту славы.
+5
-3
+2
Ответ Зиля Бадриева
Бутырская напротив рассказывала, что Ирину Писеев поддерживал, а ее нет
двести процентов, Ирину поддерживал Писеев, но, кстати, это не умаляет ее достоинств
+3
-1
+2
Ответ Зиля Бадриева
Бутырская напротив рассказывала, что Ирину Писеев поддерживал, а ее нет
Потому что Бутырская оставила страну без Олимпиады, а Слуцкая была крайне перспективной юниоркой
+3
-1
+2
блиа, какой же шоубиз эта ваша фигурка
+1
0
+1
Ответ justbored
После таких откровений кто-то удивляется, что Валиевой могли что-то в напиток подсыпать? Cut-throat среда.
А кто подсыпал то?Неужто Слуцкая? Всё таки дед непричем?
+1
0
+1
Ответ Юлия
А кто подсыпал то?Неужто Слуцкая? Всё таки дед непричем?
Не Слуцкая, а Обласова. Перепутала кружку Слуцкой с кружкой Валиевой
+1
0
+1
Скажим так я не поклонница Слуцкой, более того того она раздражает, но Кристина, Слуцкая добилась успеха, как бы там она в детстве что-то не прыгагала.
+6
-5
+1
Она человек из народа она набила морду будущиму депутату
+6
-5
+1
Бутырская напротив рассказывала, что Ирину Писеев поддерживал, а ее нет
+2
-1
+1
Ответ Kareglazaya
Ну вот, зато благодаря этому истеричному интервью люди вспомнят, что существовала фигуристка по фамилии Обласова))) А кто-то даже не вспомнит, а впервые услышит) История про коньки, учитывая отсутствие доказательств, вообще клевета, за которую могут и наказать.
Впервые слышу о такой спортсменке,что означает результатов у нее было ноль
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Ответ justbored
*"ни при чём"
спасибо, что исправили. но вопрос был в другом. кто виноват по вашему дед или Слуцкая?
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Ну если понимание моей нехитрой мысли вызывает у вас сложности, то как-то не вижу смысла её расширять.
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