Кристина Обласова: «Мы скандалили со Слуцкой в раздевалках, кричали, даже порой дрались. И она несколько раз заявляла: «Ты у меня еще получишь, я тебе покажу, чтоб ты ноги переломала»

Экс-фигуристка Кристина Обласова рассказала о конфликте с Ириной Слуцкой.

В годы карьеры обе спортсменки тренировались в группе Жанны Громовой.

– Из-за чего и когда вы перешли от Громовой к Елене Чайковской?

– Я не очень хорошо помню, почему ушла от Громовой. Скорее всего, потому что у меня был очень сильный конфликт со Слуцкой. Мы жутко конфликтовали. Нас сталкивал лбами сам тогдашний президент Федерации фигурного катания [России] Валентин Писеев.

У Иры шел переходный возраст: она поправилась, у нее не получались сложные прыжки, началась раскоординация. А я, напротив, в свои 12-13 лет прыгала самые сложные элементы, мне все удавалось.

Писеев приходил на каток проверять, в какой форме Слуцкая перед соревнованиями, а мы с ней на одном льду в одно время тренировались. И он всегда выделял меня, что провоцировало ее на какие-то истерики, действия и так далее.

Однажды атмосфера стала просто невыносимой. Я прекрасно понимала, кто такая пока я и кто уже Слуцкая. Мы по-доброму попрощались с Громовой и расстались, – сказала чемпионка мира 2001 года среди юниоров Обласова.

– Вы не раз упоминали, что соперничество на тренировках проявлялось очень ярко, приводило к конфликтам. У вас же есть какая-то неприятная история с открученными шурупами на коньке?

– Это происходило неоднократно, такое случалось много раз. У меня накопилось немало подобных историй за период, когда каталась в группе со Слуцкой. Никаких камер на катке и прочего не было, поэтому в той ситуации с открученными шурупами я не могла посмотреть какие-то записи, чтобы узнать, кто это сделал. Но никто, кроме нее, не мог. На заходе в прыжок у меня ушло лезвие, я упала и сломала ногу. <...>

– Я не совсем поняла. Вы узнали, кто открутил вам шурупы?

– Мы скандалили со Слуцкой в раздевалках, кричали, даже порой дрались. И она несколько раз заявляла: «Ты у меня еще получишь, я тебе покажу, чтоб ты ноги переломала». Все в таком духе. Постоянно кто-то кому-то делал какие-то пакости. Резали платья перед соревнованиями, коньки воровали. Когда тренировалась в ЦСКА, у меня украли коньки, оказалось, их выбросили в пруд! <...>

– И переходить сразу в другую группу после перелома не стали?

– Нет, после той ситуации я просто набила морду Слуцкой, и все.

– То есть это действительно была Слуцкая, по вашему мнению?

– В тот период времени у нас была с ней настоящая война! Мы ругались, боролись. Она настраивала против меня всю группу, подговаривала, чтобы со мной не разговаривали. Ее слушались, потому что она считалась лидером и звездой. Царила настоящая дедовщина. Она устраивала «темную» то одному, то другому. В общем, у нее был какой-то сложный переходный возраст, по всей видимости. Хотя ей было уже 18-19 лет.

– Вполне взрослый, осознанный человек в таком возрасте, по идее.

– Она не была тогда достаточно взрослой, несмотря на возраст. За ней постоянно присматривали мама и папа. Привозили-увозили. Жили только ею, она не знала нормальной жизни. Света белого не видела вообще. Все время проводила на тренировках и общалась только с нами. Ее кругозор ограничивался фигурным катанием.

Поэтому по мозгам она была куда младше своих лет, чем другие люди. Тогда я сама этого еще не осознавала, но помню, как моя мама подходила к ее маме и пыталась разговаривать: «Слушай, у тебя уже девка взрослая, по мужикам пора. Почему она все с детьми играет, какие-то «темные» устраивает, бойкоты?» Но ничего не помогало, – добавила Обласова.