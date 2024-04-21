Жулин о Валиевой-ведущей: «У Камилы с русским языком все хорошо. Человек талантливый, надеюсь, у нее все получится»

Теги телевидение сборная России Александр Жулин женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Жулин высказался о том, что Камила Валиева будет вести шоу на Первом канале.

Ранее фигуристка сообщила об этом во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin. Формат шоу и сроки его выхода на экран пока неизвестны. 

«Судя по всему, у Камилы с русским языком все хорошо. Человек талантливый, надеюсь, у нее все получится», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жулин бы лучше своим словарным запасом озаботился. А то на льду придумывает "прекрасное", а вне льда сразу куда-то культур-мультур пропадает.
+16
-3
+13
Если шоу будет не в прямом эфире, а это скорее всего, то все будет хорошо. Даже если что-то будет не получаться, то перезапишут.
+16
-5
+11
Ответ Viks
Государственное финансирование допингиски вряд ли понравится ВАДА.
То есть, Камила вообще не должна работать по трудовой?)
+10
-2
+8
Хорошо бы хихикала поменьше
+8
-2
+6
Ответ Viks
Государственное финансирование допингиски вряд ли понравится ВАДА.
Неважно, что понравится или нет ВАДА.
Важно, какие ограничения прописаны в решении КАС, а там, насколько я понимаю, ограничения связаны непосредственно с ФК.
+10
-4
+6
Ответ Viks
Государственное финансирование допингиски вряд ли понравится ВАДА.
Испанцы и 23 китайца не дадут соврать, ага
+6
-2
+4
Ответ Viks
Русада очень быстро объяснит первому каналу и Жулину, что Валиева не может получать государственные деньги.
Занимаясь фигурным катанием. За все остальное очень даже может и будет
+9
-5
+4
Ответ Viks
Какое тебе дело до китайцев? Китаец?
а я что, должен поверить в возможность "промышленного" загрязнение посуды... и не возможность такового в бытовых условиях???... мне до китайцев дела нет, но их дело было за пол года до дела Валиевой... и как-то странно ВАДА не стал опубликовывать свои "изыскания" по поводу тмз...
+6
-3
+3
Естественно получится,с такой-то поддержкой
+9
-7
+2
Ответ Viks
В стране капитализм - полно частных предприятий.
Ну конечно).
+4
-2
+2
Все ведущие читают по блакнотикам, прочтет и она.
+1
0
+1
Учиться и только учиться, Камила!
Без образования ты теперь никому не нужна!))
+1
0
+1
Ответ Viks
Государственное финансирование допингиски вряд ли понравится ВАДА.
после "оправдания" 20 китайцев, покушавших в столовой тмз... вада, свой язык, в губокоё тёмное место, куда не попадает дневной свет, засунуть должно....
+8
-7
+1
Одного языка недостаточно. С языком у очень многих хорошо, но в ведущие годятся очень немногие
+1
0
+1
Ответ Viks
Какое тебе дело до китайцев? Китаянка?
А тебе какое до Камилы?!
+4
-3
+1
Камила - умная девочка. Верю, у неё все получится.
+2
-2
0
А чего это у у Viks’а так засвербело?
+2
-2
0
Ответ Viks
Какое тебе дело до китайцев? Что ты так за них переживаешь?
читать в школе не научили?
+4
-4
0
Ответ Viks
Государственное финансирование допингиски вряд ли понравится ВАДА.
Бред не пишите. А если она будет работать в бюджетном заведении типа школы. Тоже ВАДА будет против. Не смешите уже людей. Противно просто. Ещё мы будем спрашивать у вада и прочих, как нам жить. Доспрашивались уже.
0
0
0
Ответ Tacciana
Буду рада, если у Камилы все получится. Слушать ее не тяжело, выражает мысли внятно. Поработает с педагогами ещё, я думаю. В любом случае, скоро увидим, что получается.
Смотреть на нее тяжело, когда она постоянно изображает безудержный восторг и хихикает и подсмеивается. Вполне достаточно улыбки, а она постоянно смеется к месту и не месту. И зачем из фигуристок лепить ведущих, певиц, актрис? Больно на них смотреть.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий