Жулин о Валиевой-ведущей: «У Камилы с русским языком все хорошо. Человек талантливый, надеюсь, у нее все получится»

Жулин высказался о том, что Камила Валиева будет вести шоу на Первом канале.

Ранее фигуристка сообщила об этом во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin. Формат шоу и сроки его выхода на экран пока неизвестны.

«Судя по всему, у Камилы с русским языком все хорошо. Человек талантливый, надеюсь, у нее все получится», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!