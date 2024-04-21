Жулин о Валиевой-ведущей: «У Камилы с русским языком все хорошо. Человек талантливый, надеюсь, у нее все получится»
Жулин высказался о том, что Камила Валиева будет вести шоу на Первом канале.
Ранее фигуристка сообщила об этом во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin. Формат шоу и сроки его выхода на экран пока неизвестны.
«Судя по всему, у Камилы с русским языком все хорошо. Человек талантливый, надеюсь, у нее все получится», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.
23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!
Важно, какие ограничения прописаны в решении КАС, а там, насколько я понимаю, ограничения связаны непосредственно с ФК.
Без образования ты теперь никому не нужна!))