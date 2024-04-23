Куница о паре с Косторной: «На льду мы настолько знаем друг друга, что это даже порой мешает»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Георгий Куница рассказал, мешают ли отношения с Аленой Косторной в тренировках.

Косторная и Куница выступают в парном катании. В 2023 году фигуристы сыграли свадьбу.

– То, что вы пара не только на льду, но и в жизни, помогает спортивному прогрессу? У меня две противоположных мысли. Первая – это плюс, вы лучше понимаете друг друга. Вторая — можете уставать от друг друга.

– Понятно, что мы устаем, особенно в период высоких физических нагрузок, – оба на нервах. На льду мы настолько знаем друг друга, что это даже порой мешает. Периодически, конечно, устаем от друг друга. Врать не буду.

– И как разгружаешься морально?

– Занимаюсь своими делами, отдельно тренирую спортсменов, потом прихожу домой и все нормально.

– Кто больше берет на себя в вашей паре?

– В силу опыта – Алена. У нее большой бэкграунд, я прислушиваюсь к ней. В плане технических вещей она, конечно, принимает мою позицию.

– Ты кажешься более спокойным в сравнении с Аленой. Как удается потушить «огонь» партнерши?

– Алена более эмоциональная. Удается потушить не всегда, но чаще всего получается. За счет чего? Ну, общение и понимание философии человека. Иногда нужно не реагировать в ответ, например, – сказал Куница.

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12 комментариев
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главное, что вам мешает - комментирование каждого чиха. пока не о чем рассказывать - покажете результат будете рассказывать
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На сколько хватит Жоре терпения и "понимания философии человека," у которого семь пятниц на неделе, покажет время.
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"общение и понимание философии человека" - как-то слабо вяжется с репутацией этой пары. Или это когда Алены нет рядом, Гоша обратно превращается в культурного парня.
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Гоша молодец - уметь переключаться на другую деятельность, когда трудно и какие-то конфликты, тем в более в паре которые вместе не только на льду, но и в жизни, многого стоит. Его спокойный рассудительный характер уравновешивает эмоциональную и импульсивную Алёну, хорошо друг другу подходят
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"огонь"помогает погасить то что Куница со своей женой не спорит и во всем ей потакает
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Интересный момент из интервью: "— Сейчас профессиональное фигурное катание для вас — это больше траты, нежели доход? Имею в виду именно спортивную карьеру.

— Если не попадете в призеры — нет призовых, если не попадете в сборную — нет зарплаты. Да, сейчас для нас — это траты. Но это наш выбор.

У нас люди снимались же «по семейным обстоятельствам» с чемпионата России. Мы решили этого не делать, хотя у нас были такие же «семейные обстоятельства»...Возвращаясь к чемпионату России — я не осуждаю тех, кто снялся с турнира. Но в спортивном плане странно сниматься с турнира, на который ты уже отобрался." Кто в теме, объясните, пожалуйста. Пары снялись, потому что было дорого участвовать в Чемпионате России и потому что они точно мимо призов? Или что имеется ввиду?
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Чтобы так знать друг друга, не пара лет должны пройти, а некоторые всю жизнь открывают что-то новое. Вот жить и работать вместе может утомить, это да...Но тут важно найти баланс между домом, работой и отдыхом...иногда даже друг от друга...Притирка сложная штука, факт.
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Толковый парень. Жить и работать вместе очень трудно. Тут надо включать мозги, не только эмоции.
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вообще надо сказать, что женщины по природе своей более эмоциональны! Если бы и Гоша был эмоциональным - то не думаю что они бы долго продержались! Истеричный мужчина явление так себе!
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Ответ Nastya163
Интересный момент из интервью: "— Сейчас профессиональное фигурное катание для вас — это больше траты, нежели доход? Имею в виду именно спортивную карьеру. — Если не попадете в призеры — нет призовых, если не попадете в сборную — нет зарплаты. Да, сейчас для нас — это траты. Но это наш выбор. У нас люди снимались же «по семейным обстоятельствам» с чемпионата России. Мы решили этого не делать, хотя у нас были такие же «семейные обстоятельства»...Возвращаясь к чемпионату России — я не осуждаю тех, кто снялся с турнира. Но в спортивном плане странно сниматься с турнира, на который ты уже отобрался." Кто в теме, объясните, пожалуйста. Пары снялись, потому что было дорого участвовать в Чемпионате России и потому что они точно мимо призов? Или что имеется ввиду?
шоу выгоднее и менее рискованно. А на ЧР (ну или другом старте) - да, окупятся только призовые места. Поэтому и они снялись с последнего старта в сезоне.
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