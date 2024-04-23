Куница о паре с Косторной: «На льду мы настолько знаем друг друга, что это даже порой мешает»
Георгий Куница рассказал, мешают ли отношения с Аленой Косторной в тренировках.
Косторная и Куница выступают в парном катании. В 2023 году фигуристы сыграли свадьбу.
– То, что вы пара не только на льду, но и в жизни, помогает спортивному прогрессу? У меня две противоположных мысли. Первая – это плюс, вы лучше понимаете друг друга. Вторая — можете уставать от друг друга.
– Понятно, что мы устаем, особенно в период высоких физических нагрузок, – оба на нервах. На льду мы настолько знаем друг друга, что это даже порой мешает. Периодически, конечно, устаем от друг друга. Врать не буду.
– И как разгружаешься морально?
– Занимаюсь своими делами, отдельно тренирую спортсменов, потом прихожу домой и все нормально.
– Кто больше берет на себя в вашей паре?
– В силу опыта – Алена. У нее большой бэкграунд, я прислушиваюсь к ней. В плане технических вещей она, конечно, принимает мою позицию.
– Ты кажешься более спокойным в сравнении с Аленой. Как удается потушить «огонь» партнерши?
– Алена более эмоциональная. Удается потушить не всегда, но чаще всего получается. За счет чего? Ну, общение и понимание философии человека. Иногда нужно не реагировать в ответ, например, – сказал Куница.
— Если не попадете в призеры — нет призовых, если не попадете в сборную — нет зарплаты. Да, сейчас для нас — это траты. Но это наш выбор.
У нас люди снимались же «по семейным обстоятельствам» с чемпионата России. Мы решили этого не делать, хотя у нас были такие же «семейные обстоятельства»...Возвращаясь к чемпионату России — я не осуждаю тех, кто снялся с турнира. Но в спортивном плане странно сниматься с турнира, на который ты уже отобрался." Кто в теме, объясните, пожалуйста. Пары снялись, потому что было дорого участвовать в Чемпионате России и потому что они точно мимо призов? Или что имеется ввиду?