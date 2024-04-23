Куница о паре с Косторной: «На льду мы настолько знаем друг друга, что это даже порой мешает»

Георгий Куница рассказал, мешают ли отношения с Аленой Косторной в тренировках.

Косторная и Куница выступают в парном катании. В 2023 году фигуристы сыграли свадьбу.

– То, что вы пара не только на льду, но и в жизни, помогает спортивному прогрессу? У меня две противоположных мысли. Первая – это плюс, вы лучше понимаете друг друга. Вторая — можете уставать от друг друга.

– Понятно, что мы устаем, особенно в период высоких физических нагрузок, – оба на нервах. На льду мы настолько знаем друг друга, что это даже порой мешает. Периодически, конечно, устаем от друг друга. Врать не буду.

– И как разгружаешься морально?

– Занимаюсь своими делами, отдельно тренирую спортсменов, потом прихожу домой и все нормально.

– Кто больше берет на себя в вашей паре?

– В силу опыта – Алена. У нее большой бэкграунд, я прислушиваюсь к ней. В плане технических вещей она, конечно, принимает мою позицию.

– Ты кажешься более спокойным в сравнении с Аленой. Как удается потушить «огонь» партнерши?

– Алена более эмоциональная. Удается потушить не всегда, но чаще всего получается. За счет чего? Ну, общение и понимание философии человека. Иногда нужно не реагировать в ответ, например, – сказал Куница.