Кондратюк, Медведева, Косторная и Куница посетили гендер-пати Энберта и его жены

Теги сборная России Александр Энберт пары мужское катание женское катание Евгения Медведева Георгий Куница Алена Косторная Марк Кондратюк Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию Александр Энберт и его жена Алеся поучаствовали в гендер-пати – тематической вечеринке, посвященной объявлению пола будущего ребенка.

Мероприятие прошло 19 апреля. О предстоящем пополнении в семье пара сообщала ранее.

Среди приглашенных на встречу гостей были фигуристы Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Алена Косторная и Георгий Куница.

«Друзья, спасибо, что вы здесь, несмотря на штормовое предупреждение, нам очень приятно с Лесей, что вы приехали разделить с нами эти эмоции, они действительно очень сильные. Мы сейчас волнуемся, но любой исход будет классный, мы обрадуемся любому исходу, но почему-то сейчас волнуемся.

Спасибо, что вы с нами сегодня, для нас это очень важно. Это небольшое мероприятие, буквально на пять минут, но это такие важные пять минут! Вы с нами, спасибо всем!» – сказал Энберт в ходе встречи.

Пол ребенка пара раскроет позже.

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24 комментария
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Здоровья Лесе и Саше! Пусть все будет хорошо!
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Обычные дружеские посиделки приобрели статус знакового светского мероприятия. Слов нет: много шуму из ничего.
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Ответ garovatat
А что такое "гендер-пати"?))
Гендерная вечеринка (гендер-пати)— это торжественное мероприятие, на котором будущие родители объявляют пол ребенка. Чаще всего родители сами не знают его, и это становится сюрпризом для всех.
+8
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Поздравляю! Здоровья Лесе и малышке!
+6
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+6
Ответ Vilnus
Для вас ничего. Для Саши и Алеси радостное событие, решили обставить более празднично, чем объявление пола ребенка на узи
Какое отношение эта новость имеет к новостям из области спорта?
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А что такое "гендер-пати"?))
+8
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Дичь
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Ответ Боевой Бурят Путина
Дорогой редакции стоило бы прямо в заголовке уточнить для широкой аудитории ФК-раздела, что такое гендер-пати, а то вдруг кто из бабушек подумает, что это разновидность «голой вечеринки» или что-нибудь запрещенное, и по привычке накатает донос😂
Многие в ТГ, так и подумали)
+6
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+5
Ответ Agura
Какое отношение эта новость имеет к новостям из области спорта?
Достаточно часто публикуют не чисто соревновательные новости, а новости, связанные со спортсменами (бывшими и действующими) вне их ледовой занятости. Сейчас валом пойдут новости с морей. Там тоже не спорт.
+8
-3
+5
Ответ Agura
Какое отношение эта новость имеет к новостям из области спорта?
Рождение детей у семей фигуристов тоже публикуют.
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+5
Ответ Agura
Обычные дружеские посиделки приобрели статус знакового светского мероприятия. Слов нет: много шуму из ничего.
Для вас ничего. Для Саши и Алеси радостное событие, решили обставить более празднично, чем объявление пола ребенка на узи
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Разве это не с ненавистного загнивающего запада к нам пришло? Или это сугубо наше скрепное?)
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Большое событие, радостное, но этим "гендер-пати" они делают его мишурой. Что-то вроде рекламной акции. Неприятно.
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Ответ Vilnus
Рождение детей у семей фигуристов тоже публикуют.
Очередное подражательство , только кому? Детям из детского садика? Классика детского хвастовства: " ...у меня трусы в горошек, разве ты не знаешь?".
Сначала по секрету всему свету распространяются про личную жизнь, а потом жалуются на то, что их обсуждают. Глупость несусветная.
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Здорово!
Видимо пригласили самых близких друзей.
Жду фото и видео с этого мероприятия)
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Какая прелесть! Независимо от пола ребёнка, желаю счастья и любви.
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Дорогой редакции стоило бы прямо в заголовке уточнить для широкой аудитории ФК-раздела, что такое гендер-пати, а то вдруг кто из бабушек подумает, что это разновидность «голой вечеринки» или что-нибудь запрещенное, и по привычке накатает донос😂
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Ответ fewral
Разве это не с ненавистного загнивающего запада к нам пришло? Или это сугубо наше скрепное?)
Все по лекалам западного образца.
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