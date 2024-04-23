Дед Малинина: «Илья все равно русский – да, родился в Америке, но корни его здесь. Менталитет, конечно, уже американский»
Дед Ильи Малинина назвал фигуриста русским с американским менталитетом.
Илья Малинин выступает за сборную США. В минувшем сезоне он стал чемпионом мира в одиночном катании.
– Не забавит, что Илью в нашей прессе представляют русским фигуристом?
– Это понятное желание видеть в нем русского спортсмена. С другой стороны, он все равно ведь русский. Да, родился в Америке, но корни его здесь.
Менталитет, конечно, уже американский – он там все время общается, вращается. Там совершенно другая жизнь, другие потребности – все по-другому, – рассказал дед фигуриста Валерий Малинин в интервью Sports.
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И при это - русский ?
American people of Russian descent, так он википедии и это правильно
И еще всегда интересовало - зачем общаться с таким дедом /бабушкой известного человека?)) чтобы показать что старшее поколение у всех то го?) какое они имеют отношение к человеку и его достижениям ??
Да, вот бывает так, что рождаются новые нации. А старые погибают.
Как только косяк - ох уж эти пендосы!
Илья Малинин родился в русской семье в США. все в комментариях - он американец, а не русский!
Риши Сунак родился в индийской семье в Британии. Что-то я не наблюдал в рунете массовых комментариев - он британец, а не индус!
Каждый неоднозначный случай все крутят как кому удобнее. А потом в других местах жалуются на "этодругое!".
Тогда и французы не нация, как и бельгийцы.