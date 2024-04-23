Дед Малинина: «Илья все равно русский – да, родился в Америке, но корни его здесь. Менталитет, конечно, уже американский»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Валерий Малинин Фигурное катание

Дед Ильи Малинина назвал фигуриста русским с американским менталитетом.

Илья Малинин выступает за сборную США. В минувшем сезоне он стал чемпионом мира в одиночном катании.

– Не забавит, что Илью в нашей прессе представляют русским фигуристом?

– Это понятное желание видеть в нем русского спортсмена. С другой стороны, он все равно ведь русский. Да, родился в Америке, но корни его здесь.

Менталитет, конечно, уже американский – он там все время общается, вращается. Там совершенно другая жизнь, другие потребности – все по-другому, – рассказал дед фигуриста Валерий Малинин в интервью Sports.

«Илья все равно русский – родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира – тренер в Сибири

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39 комментариев
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Американский паспорт, Американский менталитет, Американская армия( при войне призовут) ..
И при это - русский ?
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Какое противоречие в голове ура-патриота: "Он все равно русский" и "Его менталитет, конечно, уже американский". Дед Малинина не вылезает из телевизора.
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Ответ Ильнур Хасанов
Какой же он русский, если он уже амер.
Не уже, а он изначально Американец.
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Самоопределения себя по национальности зависит от менталитета, если менталитет американский значит он американец, не зависимо от того что у него русская фамилия
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Какой же он русский, если он уже амер.
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+14
Ох, уж мне эти дедЫ...
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Судя по всему дед живёт в России и много смотрит телевизор. Ему трудно признать, что внук американец, родился в США, живёт в США, выступает за США.
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Ответ kisliy33
родился в Америке менталитет КОНЕЧНО американский живет и общается только в Америке но да, ОН ВСЕ РАВНО РУССКИЙ премию Дарвина деду вручите и заодно приглашение на телек в Малахову
Премия Дарвина каким боком относится сюда?
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Ответ Белые Росы
Какое противоречие в голове ура-патриота: "Он все равно русский" и "Его менталитет, конечно, уже американский". Дед Малинина не вылезает из телевизора.
Не вижу противоречий. Возможно не до конца ясно выразился человек. Этнос русский, менталитет американский. Как тот же Аль Пачино - италоамериканец.
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Ещё один перспективный дед в фигурке. Десерты уже освоил?
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Эти наши -такие ненаши, когда не совсем наши, но если надо - то наши.
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американцы обычно знают свое происхождение и эта тема весьма популярна для small talk. Что совершенно не мешает им считать США Родиной и быть лояльными именно к США.
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Если что и есть в Илье русское, так это база фигурнокатательной советской школы, которые заложили в него родители и арутюнян.
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Если уж менталитет американский, значит американец
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Он русского происхождения, но не русский
American people of Russian descent, так он википедии и это правильно
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Менталитет, паспорт, язык, культурный код - Американское. Но он русский… что в голове у человека🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
И еще всегда интересовало - зачем общаться с таким дедом /бабушкой известного человека?)) чтобы показать что старшее поколение у всех то го?) какое они имеют отношение к человеку и его достижениям ??
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Ответ Pitts
Ещё один перспективный дед в фигурке. Десерты уже освоил?
Он вообще-то тренер по фигурному катанию. Именно он поставил на коньки и тренировал мать Ильи, с него и началась история успеха этой семьи. И он до сих пор тренирует.
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Ответ Максим Прокофьев
Согласен, там любого американца повороши, корни то итальянские то ирландские то английские то африканские ведь американец это не нация ибо сборная солянка, а принадлежность по гражданству
Так ты любые нации повороши и увидишь корни совершенно разные. Русские тоже тогда сборная солянка, потому что не могло пройти бесследно монгольское иго, а до этого набеги разных племён кочевников
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Ответ Максим Прокофьев
Согласен, там любого американца повороши, корни то итальянские то ирландские то английские то африканские ведь американец это не нация ибо сборная солянка, а принадлежность по гражданству
Существует американская культура, менталитет, образ жизни. Значит и нация существует.
Да, вот бывает так, что рождаются новые нации. А старые погибают.
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Пока выигрывает - это в нём русский дух.
Как только косяк - ох уж эти пендосы!
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Я вот не понимаю одного только.
Илья Малинин родился в русской семье в США. все в комментариях - он американец, а не русский!
Риши Сунак родился в индийской семье в Британии. Что-то я не наблюдал в рунете массовых комментариев - он британец, а не индус!
Каждый неоднозначный случай все крутят как кому удобнее. А потом в других местах жалуются на "этодругое!".
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Ответ dimitrii36
все те украинцы, которые на территории России на данный момент, кто они???
Пр чем здесь это?
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Жаль, у самого Ильи забыли спросить
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Открыт новый персонаж
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Ответ Виктор Огай
Не вижу противоречий. Возможно не до конца ясно выразился человек. Этнос русский, менталитет американский. Как тот же Аль Пачино - италоамериканец.
Не итальянец заметьте а италоамериканец. Ключевое американец в слове италоамериканец полностью раскрыто, а в слове русский никак ощущается слово американец. А этнос да русский, и заметьте никто оказывает русских не НЕлюбит их за этноса. Не любят только из за поддержки опрделеного враждебного человека.
+5
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+1
Если менталитет американский - какой же он русский.. А рассуждения про корни оставьте ну хоть бы прибалтам, они любят людей по этническому принципу делить
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-6
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В случае войны России и США, на чью сторону он встанет ? Если менталитет у него американский.
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Ответ Ильнур Хасанов
Какой же он русский, если он уже амер.
Согласен, там любого американца повороши, корни то итальянские то ирландские то английские то африканские ведь американец это не нация ибо сборная солянка, а принадлежность по гражданству
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Всё интервью дедули- мои дидяти лузеры, свалили туда, куда все лузеры валят и счастливы. Он не вкуривает, что всерьёз воспринимать их из-за этого сложно.
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Ответ Максим Прокофьев
Согласен, там любого американца повороши, корни то итальянские то ирландские то английские то африканские ведь американец это не нация ибо сборная солянка, а принадлежность по гражданству
Как раз таки нация.
Тогда и французы не нация, как и бельгийцы.
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