Дед Малинина: «Я даже не хотел бы, чтобы Илья прыгнул пятерной. Бывает рубеж, который опасно переходить»

Дед Ильи Малинина оценил шансы фигуриста исполнить пятерной прыжок.

– У ISU (Международного союза конькобежцев) пока нет даже шкалы оценок для пятерных прыжков.

– Это дело времени – если появится спортсмен, будут и баллы. Вот Илья первый прыгает четверной аксель, появится и второй фигурист, и третий. А где тенденция – там и развитие. Научатся прыгать четверной аксель, будут стремиться к пятерным прыжкам.

– Илья всерьез тренирует пятерные? У него получится?

– Работает на лонже. Загадывать такие вещи нельзя. Даже сейчас у него нагрузка на организм очень серьезная, все внимание уделяется связкам и мышцам. Если тренировки проходят правильно и ноги выдерживают, тогда травм не будет. Если регламент занятий нарушен, то даже от тройных и двойных прыжков могут быть растяжения, порывы связок. Это же очень сильная динамическая нагрузка. Так что загадывать не надо.

Я на самом деле даже не хотел бы, чтобы он прыгнул пятерной. Он уже многого достиг, чего бы мы хотели, но бывает рубеж, который опасно переходить. Я боюсь не того, что он может не прыгнуть, а того, что может получить травму, не дай бог. Серьезная травма ни к чему, – сказал дед фигуриста Валерий Малинин в интервью Sports.

Илья Малинин выступает за сборную США. В минувшем сезоне он стал чемпионом мира.

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