Дед Малинина: «Я даже не хотел бы, чтобы Илья прыгнул пятерной. Бывает рубеж, который опасно переходить»

Теги ISU сборная США мужское катание Илья Малинин Валерий Малинин Фигурное катание

Дед Ильи Малинина оценил шансы фигуриста исполнить пятерной прыжок.

– У ISU (Международного союза конькобежцев) пока нет даже шкалы оценок для пятерных прыжков.

– Это дело времени – если появится спортсмен, будут и баллы. Вот Илья первый прыгает четверной аксель, появится и второй фигурист, и третий. А где тенденция – там и развитие. Научатся прыгать четверной аксель, будут стремиться к пятерным прыжкам.

– Илья всерьез тренирует пятерные? У него получится?

– Работает на лонже. Загадывать такие вещи нельзя. Даже сейчас у него нагрузка на организм очень серьезная, все внимание уделяется связкам и мышцам. Если тренировки проходят правильно и ноги выдерживают, тогда травм не будет. Если регламент занятий нарушен, то даже от тройных и двойных прыжков могут быть растяжения, порывы связок. Это же очень сильная динамическая нагрузка. Так что загадывать не надо.

Я на самом деле даже не хотел бы, чтобы он прыгнул пятерной. Он уже многого достиг, чего бы мы хотели, но бывает рубеж, который опасно переходить. Я боюсь не того, что он может не прыгнуть, а того, что может получить травму, не дай бог. Серьезная травма ни к чему, – сказал дед фигуриста Валерий Малинин в интервью Sports.

Илья Малинин выступает за сборную США. В минувшем сезоне он стал чемпионом мира.

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1 комментарий
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Дедушка прав.
Сейчас в юности спортсмены не задумываются о нагрузках. А последние бывают необратимы для здоровья.
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