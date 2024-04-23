Мозер о переходе Хабибуллиной и Княжука: «Наташа и Илья готовы работать, прибавлять. Для меня это тоже определенный вызов»

Теги сборная России пары Нина Мозер Сергей Доброскоков переходы Илья Княжук Наталья Хабибуллина Фигурное катание

Тренер Нина Мозер высказалась о предстоящей работе с Хабибуллиной и Княжуком.

Сегодня Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о переходе в группу Мозер. Ранее пара тренировалась под руководством Сергея Доброскокова.

«Наташа и Илья настроены на результат, это видно. И, как мне кажется, это самое главное – они готовы работать, готовы прибавлять. Ребята прошли очень серьезную школу Сергея Доброскокова, у них прекрасная база и хорошие перспективы для роста.

Для меня это тоже определенный вызов. Ни для кого не секрет, что не так давно я не планировала серьезно возвращаться к тренерской деятельности. Но здесь сложилось все – и их желание работать, и настрой команды наших тренеров. Мы готовы включиться в этот процесс, готовы приглашать ведущих российских специалистов для работы с Наташей и Ильей», – сказала Мозер.

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27 комментариев
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Жаль ребят
Не верю Мозер
+24
-3
+21
Ну есть один плюс, у Мозер очень хорошо работают на парностью, линиями, скольжением и парные элементы с вау эффектом. Как раз чего не хватает Княжукам. Вот только бы они стабильность и прыжки не растеряли тк в этом штабе как раз с этим и беда.
+18
0
+18
Мозер опять потеряет интерес и ребята будут никому не нужны.
Надо было к Москвиной проситься
+19
-3
+16
Зачем к ней-то ?🙄
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0
+12
Ответ King_bez_ice
К Траньковым, Климовым, Энбертаи не теряла
Да, именно поэтому СК нормально не катались весь цикл после Сочи за очень редкими исключениями и разбежались при первых же трудностях
+13
-2
+11
Не смогли пережить 4 место на ЧР. У Мозер, конечно, ресурс выше, чем у Доброскокова, но кто там из тренеров остался, только Жовнирский?
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+8
ох и лукавит) Кто же от Княжуков-то откажется?)))
+8
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+8
Очень хочется надеяться, что Нина Михална вложится по полной в эту талантливую и хорошо обученную пару....
+8
0
+8
Не планировала возвращаться, сейчас готова включиться, а потом опять охладеет?
Просто, помнится как Мозер фактически отказалась от Тарасовой-Морозова в том момент, когда им очень была нужна поддержка тренера.
+8
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+7
Вызов, надолго ли Мозер хватит?
+7
-1
+6
Ой, зря...
+7
-1
+6
Серьезная ошибка пары что на это пошли. Очень серьезная.
+7
-2
+5
Ответ Irina037
К Тутберидзе надо было бежать,подмазав пятки скипидаром?
Куда угодно только не к Мозер. Если очень хотелось перейти. Но лучше бы в Пермь конечно.
+5
0
+5
Это переманивание того кого надо переманивание..
+4
-1
+3
Свежо предание...

Что ж, посмотрим, конечно, что из этого выйдет...
+3
0
+3
Ответ Александр Шульгин
Серьезная ошибка пары что на это пошли. Очень серьезная.
К Тутберидзе надо было бежать,подмазав пятки скипидаром?
+7
-4
+3
Вызов, как бы развалить и этих очень целеустремленных?:)
+6
-3
+3
Ответ Elenavasilevna
Да может быть и нет. Пара с серьезным техническим арсеналом, вполне способна биться за пьедестал. В нынешнем сезоне как то затоптались на месте. Возможно встрепенутся со сменой ТШ, ну и НМ вместе с ними захочется блеснуть. Я не очень лестного мнения о Мозер, но надеюсь, что загубить пару такого уровня вера ей не позволит))
Мозер веры мало. При первых трудностях она их кинет
+3
0
+3
Ответ imaxim
Мозер опять потеряет интерес и ребята будут никому не нужны. Надо было к Москвиной проситься
К Траньковым, Климовым, Энбертаи не теряла
+8
-6
+2
Ответ Александр Шульгин
Серьезная ошибка пары что на это пошли. Очень серьезная.
Да может быть и нет. Пара с серьезным техническим арсеналом, вполне способна биться за пьедестал. В нынешнем сезоне как то затоптались на месте. Возможно встрепенутся со сменой ТШ, ну и НМ вместе с ними захочется блеснуть. Я не очень лестного мнения о Мозер, но надеюсь, что загубить пару такого уровня вера ей не позволит))
+2
0
+2
Ответ Александр Шульгин
Мозер веры мало. При первых трудностях она их кинет
Надеюсь, что трудности настанут не скоро. ))
+2
0
+2
Сплавила надоевших Плешковых и приняла более перспективных.. двуходовочка.. да ещё растянутая во времени, чтоб подозрений никаких не было.
+5
-4
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Надеюсь, что Мозер лишь промежуточный этап.
Точнее, даже не сомневаюсь.
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0
Ответ King_bez_ice
К Траньковым, Климовым, Энбертаи не теряла
Климова ушли к ней от Великовых просто из-за ресурсов Мозер к ОИ, и потом она, считай, их загубила
0
0
0
Ответ ccc6srcv2n
Ну есть один плюс, у Мозер очень хорошо работают на парностью, линиями, скольжением и парные элементы с вау эффектом. Как раз чего не хватает Княжукам. Вот только бы они стабильность и прыжки не растеряли тк в этом штабе как раз с этим и беда.
Там хорошо с распадом пар и окончанием их карьеры работают, увы. Нина Михайловна выстрелила с ВТ, с СК, дальше все. Как бы не загубила ребят,пара сильная...
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