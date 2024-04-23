Мозер о переходе Хабибуллиной и Княжука: «Наташа и Илья готовы работать, прибавлять. Для меня это тоже определенный вызов»

Тренер Нина Мозер высказалась о предстоящей работе с Хабибуллиной и Княжуком.

Сегодня Наталья Хабибуллина и рассказали о переходе в группу Мозер. Ранее пара тренировалась под руководством .

«Наташа и Илья настроены на результат, это видно. И, как мне кажется, это самое главное – они готовы работать, готовы прибавлять. Ребята прошли очень серьезную школу Сергея Доброскокова, у них прекрасная база и хорошие перспективы для роста.

Для меня это тоже определенный вызов. Ни для кого не секрет, что не так давно я не планировала серьезно возвращаться к тренерской деятельности. Но здесь сложилось все – и их желание работать, и настрой команды наших тренеров. Мы готовы включиться в этот процесс, готовы приглашать ведущих российских специалистов для работы с Наташей и Ильей», – сказала .