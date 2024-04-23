Мозер о переходе Хабибуллиной и Княжука: «Наташа и Илья готовы работать, прибавлять. Для меня это тоже определенный вызов»
Тренер Нина Мозер высказалась о предстоящей работе с Хабибуллиной и Княжуком.
Сегодня Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о переходе в группу Мозер. Ранее пара тренировалась под руководством Сергея Доброскокова.
«Наташа и Илья настроены на результат, это видно. И, как мне кажется, это самое главное – они готовы работать, готовы прибавлять. Ребята прошли очень серьезную школу Сергея Доброскокова, у них прекрасная база и хорошие перспективы для роста.
Для меня это тоже определенный вызов. Ни для кого не секрет, что не так давно я не планировала серьезно возвращаться к тренерской деятельности. Но здесь сложилось все – и их желание работать, и настрой команды наших тренеров. Мы готовы включиться в этот процесс, готовы приглашать ведущих российских специалистов для работы с Наташей и Ильей», – сказала Мозер.
Не верю Мозер
Надо было к Москвиной проситься
Просто, помнится как Мозер фактически отказалась от Тарасовой-Морозова в том момент, когда им очень была нужна поддержка тренера.
Что ж, посмотрим, конечно, что из этого выйдет...
Точнее, даже не сомневаюсь.