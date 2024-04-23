Наталья Хабибуллина и Илья Княжук перешли в группу Нины Мозер

Теги сборная России пары Нина Мозер Сергей Доброскоков переходы Илья Княжук Наталья Хабибуллина Фигурное катание

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук перешли в группу Нины Мозер.

Ранее пара тренировалась под руководством Сергея Доброскокова.

«Во-первых, мы хотим поблагодарить свой тренерский штаб за пять лет совместной работы.

Этот сезон прошел для нас неплохо, оцениваем его на семь баллов из десяти, поскольку на основных соревнованиях нам не совсем удалось показать себя такими, какими мы можем быть.

Когда-то мы ездили на сбор, который проводила Нина Михайловна Мозер, нам понравился подход ее команды к работе», – сказал Княжук.

«Мы хотим по-настоящему раскрыть себя и свой потенциал, поэтому приняли решение о переходе, мы хотим расти. Главное, что у нас с Ильей есть полное взаимопонимание и мы заряжены на результат», – добавила Хабибуллина.

В прошедшем сезоне фигуристы стали четвертыми на чемпионате России и Спартакиаде.

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64 комментария
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Нашли в кому перейти((( Она их развалит и отправит в утиль((( жаль эту пару, хорошие ребята, но совершили чудовищную ошибку!!!
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Меня удивляет, что хоть что тренеры вытворяют, к ним все равно идут люди. Чем они думают? У Мозер такой «послужной» список ужасных решений, развалов пар, комментариев к топовым парам, а спортсменам хоть бы что. То же самое про АП - полный развал всего и вся, начиная с самых топовых топов, но нет. Желающие всегда найдутся.
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Ответ k4rmazin2007
Комментарий скрыт
А про 17-летнюю, выигравшую золото ОИ, что же на написали?
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А кто у Мозер будет тренировать, когда сама потеряет к паре интерес?
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Мне казалось, что у этой пары получился замечательный тандем с их тренером. Программы такие удачные были.
Жаль, что они перешли к Мозер. Она опытный специалист, но отношение к спортсменам у неё специфическое: то разбивает пары, то отчисляет девочек в пубертате, а Тарасову с Морозовым вообще бросила на произвол судьбы.
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Мозер уже давно не тренирует, зачем?
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влияние Мозер никто не отменял)), надеются, что перестанут задвигать
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А что Мозер? она давно не тренирует.Всем отказывала,не хотела тренировать .Проснулась что-ли)Пара прекрасная,болею за них.
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Зачем🙄🙄🙄
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Ну такое... Может и получится, но Мозер, несмотря на её большой опыт, в том числе и с парами самого высокого уровня, довольно давно не добивалась серьёзных успехов.
ХК очень перспективные ребята, с уже сложившимся собственным стилем. И в отношениях друг с другом у ребят явно гармония.
А Нин Михална большой любитель перетасовывать пары. Как бы не поломала всё(
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Жаль, мне нравится тренерский штаб Доброскокова, программы в этом году обе шикарные.
Но ребятам удачи, совершенствования. ХК одна из любимых пар.
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мне кажется, что Мозер очень хочет вернуться к активным соревнованиям, но все никак не могла подобрать себе пару высокого уровня. Так что Княжуки удачно подвернулись. Надеюсь, НинМахална приложит все усилия, чтобы стабилизировать их контент, и влияние, чтобы подтянуть вторую оценку)
+10
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Большая ошибка. Прям очень зря
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А вот тут радоваться нечему, Мозер давно не занималась парами всерьёз. От неё многие ушли, а вернее она развалила много пар и не создала после ВТ ни одной конкурентной. Ребята думают, что у неё больше баллов получать будут. Посмотрим.
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Ответ Олег Васильев
как все запричитали, если бы к тутберидзе перешли, то оды начали бы петь, какие молодцы, удачи ребятам, чем больше представителей разных штабов, тем лучше
в ТШТ они бы органично смотрелись)
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+8
Жалко тандем с Доброскоковым, но в этой группе словно и правда ребята достигли потолка
Чтобы конкурировать с Пермью, явно нужно улучшать компы, у Мозер хоть будет куда энергию направить
Лишь бы не развалила 🙈
+8
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+8
Я почему-то не рада. А ребятам желаю только удачи.
+8
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+8
Ответ k4rmazin2007
Комментарий скрыт
Ну у вас как обычно две крайности. Вы возьмите остальные результаты в обоих этих штабах и сравните картину целиком, возможно, станет понятнее тогда)
+9
-2
+7
по мне так зря... Хотя конечно не так много реальных вариантов куда переходить...Но лучше бы уж тогда в Пермь поехали... Или к Москвиной напросились...
+8
-2
+6
Бедалаги...
+6
0
+6
Ничего себе поворот.
Ну удачи ребятам!
+7
-1
+6
Ну зачем…..
+7
-1
+6
Переход очень неожиданный. 5 лет совместной работы в одном из лучших ТШ среди парников, но одного когда-то сбора с Мозер достаточно, чтобы прийти к такому решению. Посмотрим насколько это решение себя оправдает.
+7
-2
+5
Конец паре
+7
-2
+5
Ой. Да, ребята несколько остановились, и отличные программы от Авербуха не исправили ситуацию. Но Мозер.... Вот уж неоднозначный выбор. Пара очень нравится, желаю им, конечно же, успехов!
+6
-1
+5
Странный переход . Какие результаты в течении уже не одного олимпийского цикла у воспитанников данного ТШ ? Сплошной регресс.
+6
-1
+5
Ответ Irina037
Вот блин,не Тутберидзе,только там отлично по мнению адептов
А что, у нас кроме ТШТ нет других штабов? Мозер с её анамнезом очень странный выбор.
+6
-1
+5
Ответ k4rmazin2007
Что же сейчас ничего не выигрывают 17-летки Тутберидзе. Только занимают последнее место на ЧР и гремят в допинговых скандалах
3 раза подряд на ОИ выигрывали. Чиновники от Вада явно испугались, что весь пьедестал возьмут, для этого и допинговый скандал замутили.
+6
-1
+5
Ответ lepestok
или сделает из них олимпийских чемпионов)
Уже нет, к сожалению (
+7
-3
+4
Ответ наталья Головченко
Уже нет, к сожалению (
почему же? У них и флип, и лутц, хорошие поддержки и выбросы. Им нужна только стабильность.
+4
0
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