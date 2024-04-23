Наталья Хабибуллина и Илья Княжук перешли в группу Нины Мозер
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук перешли в группу Нины Мозер.
Ранее пара тренировалась под руководством Сергея Доброскокова.
«Во-первых, мы хотим поблагодарить свой тренерский штаб за пять лет совместной работы.
Этот сезон прошел для нас неплохо, оцениваем его на семь баллов из десяти, поскольку на основных соревнованиях нам не совсем удалось показать себя такими, какими мы можем быть.
Когда-то мы ездили на сбор, который проводила Нина Михайловна Мозер, нам понравился подход ее команды к работе», – сказал Княжук.
«Мы хотим по-настоящему раскрыть себя и свой потенциал, поэтому приняли решение о переходе, мы хотим расти. Главное, что у нас с Ильей есть полное взаимопонимание и мы заряжены на результат», – добавила Хабибуллина.
В прошедшем сезоне фигуристы стали четвертыми на чемпионате России и Спартакиаде.
Жаль, что они перешли к Мозер. Она опытный специалист, но отношение к спортсменам у неё специфическое: то разбивает пары, то отчисляет девочек в пубертате, а Тарасову с Морозовым вообще бросила на произвол судьбы.
ХК очень перспективные ребята, с уже сложившимся собственным стилем. И в отношениях друг с другом у ребят явно гармония.
А Нин Михална большой любитель перетасовывать пары. Как бы не поломала всё(
Но ребятам удачи, совершенствования. ХК одна из любимых пар.
Чтобы конкурировать с Пермью, явно нужно улучшать компы, у Мозер хоть будет куда энергию направить
Лишь бы не развалила 🙈
Ну удачи ребятам!