Наталья Хабибуллина и Илья Княжук перешли в группу Нины Мозер.

Ранее пара тренировалась под руководством .

«Во-первых, мы хотим поблагодарить свой тренерский штаб за пять лет совместной работы.

Этот сезон прошел для нас неплохо, оцениваем его на семь баллов из десяти, поскольку на основных соревнованиях нам не совсем удалось показать себя такими, какими мы можем быть.

Когда-то мы ездили на сбор, который проводила Нина Михайловна Мозер, нам понравился подход ее команды к работе», – сказал .

«Мы хотим по-настоящему раскрыть себя и свой потенциал, поэтому приняли решение о переходе, мы хотим расти. Главное, что у нас с Ильей есть полное взаимопонимание и мы заряжены на результат», – добавила .

В прошедшем сезоне фигуристы стали четвертыми на чемпионате России и Спартакиаде.