Авербух о работе над произвольной программой Гуменника: «Тренер Пети сказала: «Пожалуйста, только не рок»
Илья Авербух рассказал о работе над произвольной программой Петра Гуменника.
– Еще вы будете работать над произвольной программой Петра Гуменника.
– С Петей мы пока только договорились. Когда мы работали с Настей и Сашей (Мишиной и Галлямовым), ко мне подошла тренер Гуменника Вероника Дайнеко и предложила сотрудничество. Я с удовольствием согласился. Почему нет? Я люблю творить! Предварительно договорились, что будем работать.
– Есть ли уже идея по музыке?
– Пока нет. Единственное, тренер Пети сказала: «Пожалуйста, только не рок», ха-ха. Потому что он очень любит рок, но «давайте подумаем в другом направлении», – сказал Авербух.
«Только не Призрак оперы/Кармен/Ромео и Джульетта/Ла Ла Лэнд”, - кричат зрители.
Предлагаю игру 😀
В комментариях пишем трек из фк, который уже надоел.
Надеюсь, Авербух постарается :)
Будем ждать.
Петя и лирику прекрасно передаёт, но почему игнорировать желание спортсмена?
Некоторая инфернальность их Петру бы подошла ) скольжение опять же: позволит высокую скорость выкатать
В след ждем не менее выдающуюся программу!
— Junior Caldera, Jack Strify
Вот этот трек на короткую, там прям есть чумовые акценты перед припевом как раз под прыжки.