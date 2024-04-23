Авербух о работе над произвольной программой Гуменника: «Тренер Пети сказала: «Пожалуйста, только не рок»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Петр Гуменник Вероника Дайнеко Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о работе над произвольной программой Петра Гуменника.

– Еще вы будете работать над произвольной программой Петра Гуменника.

– С Петей мы пока только договорились. Когда мы работали с Настей и Сашей (Мишиной и Галлямовым), ко мне подошла тренер Гуменника Вероника Дайнеко и предложила сотрудничество. Я с удовольствием согласился. Почему нет? Я люблю творить! Предварительно договорились, что будем работать.

– Есть ли уже идея по музыке?

– Пока нет. Единственное, тренер Пети сказала: «Пожалуйста, только не рок», ха-ха. Потому что он очень любит рок, но «давайте подумаем в другом направлении», – сказал Авербух.

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26 комментариев
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а по мне, так Петя и рок созданы друг для друга. тут ведь главное что из рока выбрать, но музыкальный вкус Петра до сей поры не подводил
+25
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+22
Ответ Ostinato
«Только не рок», - кричит тренер. «Только не Призрак оперы/Кармен/Ромео и Джульетта/Ла Ла Лэнд”, - кричат зрители. Предлагаю игру 😀 В комментариях пишем трек из фк, который уже надоел.
РРРРооооксссээээннн!!!
+22
0
+22
«Только не рок», - кричит тренер.
«Только не Призрак оперы/Кармен/Ромео и Джульетта/Ла Ла Лэнд”, - кричат зрители.

Предлагаю игру 😀
В комментариях пишем трек из фк, который уже надоел.
+22
-2
+20
Пете как раз идет рок, он в нем вполне органичен. Надеюсь мнение его самого будет учитываться, и подберут композицию, которая сама Петру будет нравиться (только не типичные аверовские нудли)
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А жаль, Петя очень органичен в рок-композициях. К тому же, это выгодно его выделяет на фоне других - не так часто рок и берут, золотой диск обычно мусолят.
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Петя выкатает легко любой рок. Не надо делать из него чисто романтического героя или какого-нибудь страдальца. Пока молодой и сильный пусть будет и брутальный.
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Нудли с воланами на рукавах..
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+10
Пете нужна музыка с надрывом. Он это отлично чувствует и передает.
Надеюсь, Авербух постарается :)
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Петя музыкально одарённый молодой человек и это видно в его программах по выбору музыки, как и по не одному интервью с ним. Интересно будет посмотреть, что они с Ильёй выберут, придумают, поставят и Пете воплотит на льду. Успеха и удачи !
+9
-2
+7
А если Пете идёт? А если ему комфортно под него кататься? А если именно под эту музыку могут браться те самые высоты? Зачем на него напяливать блузки с рюшами, они на нем смотрятся инородно...Пусть в фк будет такой парень - с сильным, чисто мужским катанием, без лебедей, карменов и ромео...Разве это хуже, чем упорно примерять на него образы, которые не идут?
+10
-3
+7
Ответ Ostinato
«Только не рок», - кричит тренер. «Только не Призрак оперы/Кармен/Ромео и Джульетта/Ла Ла Лэнд”, - кричат зрители. Предлагаю игру 😀 В комментариях пишем трек из фк, который уже надоел.
Кроме упомянутого уже выше жуткого ора РоксЭн, откровенно набили оскомину завывания Malade, очередные Малагеньи, да Мулен Руж🤦‍♀️🙉
+7
0
+7
В выборе музыки нужно идти от предпочтений Петра.
Будем ждать.
+7
-1
+6
Думаю, Дайнеко хватило истории с Рамштайном и она хочет что-то, к чему нельзя будет придраться и не надо будет потом менять музыку, причем со скандалом. Видимо бесследно эта история не прошла, может мы даже не всё знаем.
+5
-1
+4
Как жаль, очень хочется увидеть Петруччио в рок-композиции. Если ему нравится эта музыка и он её чувствует, умеет передать на льду, то зачем подрезать крылья?
Петя и лирику прекрасно передаёт, но почему игнорировать желание спортсмена?
+5
-1
+4
Для Пети нужно что-то, что подчеркнет его яркую индивидуальность. В прошедшем сезоне обе программы были запоминающимися. Если бы не эта возня с русским вариантом Рамштайн, вообще было бы супер.
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Ответ Oleandra
Нудли с воланами на рукавах..
Только не это🙈
+2
0
+2
А зря, там Мьюз еще нормально не освоены (кроме Экзогенезисов и сумеречной темы, но это мизер в сравнении с тем, чего не было)
Некоторая инфернальность их Петру бы подошла ) скольжение опять же: позволит высокую скорость выкатать
+1
0
+1
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Копипаст Дориана Грея будет.
по расстановке элементов так точно..
+7
-6
+1
Ответ Tattina
Думаю, Дайнеко хватило истории с Рамштайном и она хочет что-то, к чему нельзя будет придраться и не надо будет потом менять музыку, причем со скандалом. Видимо бесследно эта история не прошла, может мы даже не всё знаем.
Историю с Рамштайном раздули на пустом месте испуганные чиновники. "Как бы чего плохого не вышло, уберём на всякий случай".
+2
-1
+1
Шикарная кп была в этом сезоне.
В след ждем не менее выдающуюся программу!
0
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(It Is) Blasphemy
— Junior Caldera, Jack Strify
Вот этот трек на короткую, там прям есть чумовые акценты перед припевом как раз под прыжки.
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Только не нудли, только не нафталин, только не набившие оскомину треки. Пусть лучше рок или даже любой поп-рок современный, а лучше что нибудь танцевальное современное с ритмом.
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Ответ Oleandra
Нудли с воланами на рукавах..
Копипаст Дориана Грея будет.
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Ответ Olga.t
Как жаль, очень хочется увидеть Петруччио в рок-композиции. Если ему нравится эта музыка и он её чувствует, умеет передать на льду, то зачем подрезать крылья? Петя и лирику прекрасно передаёт, но почему игнорировать желание спортсмена?
Пусть в этом году будет показательный номер под рок
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