Авербух о работе над произвольной программой Гуменника: «Тренер Пети сказала: «Пожалуйста, только не рок»

Илья Авербух рассказал о работе над произвольной программой Петра Гуменника.

– Еще вы будете работать над произвольной программой .

– С Петей мы пока только договорились. Когда мы работали с Настей и Сашей (Мишиной и Галлямовым), ко мне подошла тренер Гуменника Вероника Дайнеко и предложила сотрудничество. Я с удовольствием согласился. Почему нет? Я люблю творить! Предварительно договорились, что будем работать.

– Есть ли уже идея по музыке?

– Пока нет. Единственное, тренер Пети сказала: «Пожалуйста, только не рок», ха-ха. Потому что он очень любит рок, но «давайте подумаем в другом направлении», – сказал .